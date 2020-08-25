П'яний майор наїхав на трьох дівчат-курсанток у Києві: деталі жахливої ДТП

У Києві п'яний водій збив трьох дівчат (Колаж РБК-Україна)

У Києві п'яний водій збив трьох дівчат на території військової частини

У Києві майор на автомобілі Toyota збив трьох дівчат-курсанток на території військової частини по вулиці Зоологічній. Дівчат з тілесними ушкодженнями екстрено госпіталізували, а водія затримали.

Інцидент стався 25 серпня на території військової частини по вулиці Зоологічній. У поліцію надійшло повідомлення, що водій автомобіля "Тойота Пріус" скоїв наїзд на трьох курсанток військового інституту. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Деталі повідомили на сторінці "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

Попередньо встановлено, що водій під час скоєння наїзду перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він не впорався з керуванням автомобіля і вчинив наїзд на дівчат, які стояли біля адміністративної будівлі. Постраждалі отримали переломи кінцівок, їх госпіталізували.

У Києві п'яний майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток (Фото: Київ Оперативний)

Водія, 1974 року народження, затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Дані про подію внесені до Єдиного реєстру та розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення ПДР). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років з позбавленням права керувати автомобілем строком на три роки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві п'яний водій сміттєвоза задавив жінку з сином на самокаті.