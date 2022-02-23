У сільській школі "впливова" вчителька принижує дітей з бідних сімей. Мама учня волає від безвиході

У сільській школі біля Глухова вчителька принижує дівчинку з бідної сім'ї. Мати дитини не знає, що робити від такої безвиході.

Про це написала сама жінка в групі" Батьки SOS " в Facebook.

За словами матері, вчителька роками принижує дітей і не несе за це ніякого покарання. Жінка запитує, куди звертатися, щоб зламати цю систему.

"Що робити, коли вчитель роками принижує дітей? Куди звертатися, коли це маленьке село зі своїми правилами і законами, де нікому немає до тебе справи, де ти граєш в ту гру, в яку тобі сказали, а якщо висловлюєш свою думку, то тебе знищують. Як зламати цю систему?"- написала у відчаї жінка.

Деталі скандалу

Сім'я живе на кордоні з Росією в невеликому селі на Глухівщині. Тут немає можливості вибрати іншу школу і вчителі. Педагог Смик Віра Олександрівна постійно знущається з учениці за те, що та з бідної сім'ї. Вона вважає таких дітей людьми "другого сорту"

"Протягом декількох років вона на постійній основі принижувала мою дитину, то їй не сподобалося, як моя дитина одягнена, то у нього зачіска не така, то вона взагалі якась не така дитина", - написала мама дівчинки.

Жінка не витримала і пішла в школу розібратися до директора, але після цього вчителька не припинила знущання, а ще більше почала принижувати дитину.

Директор виставив матір за двері й посміявся.

"На цьому розмови з адміністрацією школи закінчилися, а ось знущання так і залишилися і навіть гірше стало... Річ у тому, що цей недовчитель пропрацювала в школі все життя і з року в рік вона вибирала собі нову жертву", - додала мати.

Вчителька має вплив

Як виявилося, вчителька має вплив у навчальному закладі. Річ у тому, що її чоловік колишній директор школи в якій вона працювала, а зараз ту школу закрили і вона перейшла в нашу і продовжує свою діяльність.

У районному центрі у неї в адміністрації є родичі, постійно прикривали всі її справи, якщо це виходило за межі школи.

Мати учениці дуже пригноблена і запитує, невже "бідність це вирок".

У коментарях користувачі порадили жінці звернутися на номер 1545 (урядова гаряча лінія).