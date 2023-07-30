Поселков городского типа больше не будет? Для украинцев подготовили масштабные изменения

В Украине 28 июля был принят законопроект, предусматривающий введение определенных изменений для жителей поселков городского типа. Они нужны, чтобы убрать советское административно-территориальное деление, действующее с 1981 года.

Какие изменения вводит этот законопроект

Принятый законопроект в Украине предусматривает следующие изменения:

определение "поселок городского типа" аннулируют

введут определение "поселения" - это компактное место жительства людей за пределами населенного пункта, не имеющее устойчивого состава населения

городом будет считаться населенный пункт с компактной многоэтажной застройкой и населением не менее 10 тыс. человек

поселком будет считаться населенный пункт с усадебной застройкой и населением более 5 тыс. человек

селом будут считаться населенные пункты с усадебной застройкой и населением менее 5 тыс. человек

как только закон вступит в силу, "города областного и районного значения" можно будет считать просто городами, а бывшие поселки городского типа станут "поселками".

"Поселения могут стать основой для села, поселка или города или части какого-либо населенного пункта. Поэтому, жители пгт, не удивляйтесь, как за пару месяцев вы будете жить в поселениях", - отметила нардеп Ирина Геращенко.

Отметим, что Закон вступит в силу через три месяца со дня официального опубликования. Важно, что все города, которые к этому моменту уже имели этот статус, сохранят его автоматически.

Инфографика decentralization.gov.ua

Добавим, что в законе не прописано, что будет с "простыми" поселками. Окончательная версия документа еще не опубликована - пока есть редакция, подготовленная перед голосованием.

В законопроекте также прописали условия ликвидации населенных пунктов. Это может произойти, если в нем нет зарегистрированных (задекларированных) мест проживания (пребывания) людей в течение трех лет с момента снятия с регистрации последнего жителя. Также населенные пункты будут ликвидироваться, если они полностью войдут в состав другого населенного пункта.