Поселков городского типа больше не будет? Для украинцев подготовили масштабные изменения
В Украине 28 июля был принят законопроект, предусматривающий введение определенных изменений для жителей поселков городского типа. Они нужны, чтобы убрать советское административно-территориальное деление, действующее с 1981 года.
Об этом сообщает Верховная Рада Украины.
Какие изменения вводит этот законопроект
Принятый законопроект в Украине предусматривает следующие изменения:
- определение "поселок городского типа" аннулируют
- введут определение "поселения" - это компактное место жительства людей за пределами населенного пункта, не имеющее устойчивого состава населения
- городом будет считаться населенный пункт с компактной многоэтажной застройкой и населением не менее 10 тыс. человек
- поселком будет считаться населенный пункт с усадебной застройкой и населением более 5 тыс. человек
- селом будут считаться населенные пункты с усадебной застройкой и населением менее 5 тыс. человек
- как только закон вступит в силу, "города областного и районного значения" можно будет считать просто городами, а бывшие поселки городского типа станут "поселками".
"Поселения могут стать основой для села, поселка или города или части какого-либо населенного пункта. Поэтому, жители пгт, не удивляйтесь, как за пару месяцев вы будете жить в поселениях", - отметила нардеп Ирина Геращенко.
Отметим, что Закон вступит в силу через три месяца со дня официального опубликования. Важно, что все города, которые к этому моменту уже имели этот статус, сохранят его автоматически.
Инфографика decentralization.gov.ua
Добавим, что в законе не прописано, что будет с "простыми" поселками. Окончательная версия документа еще не опубликована - пока есть редакция, подготовленная перед голосованием.
В законопроекте также прописали условия ликвидации населенных пунктов. Это может произойти, если в нем нет зарегистрированных (задекларированных) мест проживания (пребывания) людей в течение трех лет с момента снятия с регистрации последнего жителя. Также населенные пункты будут ликвидироваться, если они полностью войдут в состав другого населенного пункта.
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