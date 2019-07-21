ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Не поділили мерця: під Києвом працівники ритуальних служб побилися і влаштували стрілянину

STYLERЖиття    21.07.2019 - 17:19
Не поділили мерця: під Києвом працівники ритуальних служб побилися і влаштували стрілянину
Фото: колаж РБК-Україна

Стрілку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі за хуліганство

Працівники ритуальних служб побилися між собою і влаштували перестрілку, яка закінчилася пораненням і госпіталізацією одного із них. Інцидент стався в Ірпіні під Києвом. Поліція вже затримала "стрілка". Про це розповіли у відділі комунікації поліції області.

Зазначається, що конфлікт між працівниками двох різних похоронних служб стався при виконанні замовлення.

За словами керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова, в Ірпіні дві організації, які займаються ритуальними послугами, приїхали забирати мерця і побилися, а потім почалася стрілянина з травмата.

"Наслідок: четверо поранених (один з яких у лікарні), стрілок затриманий. Слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею хуліганство з застосовуванням зброї (від трьох до семи років позбавлення волі). Прибуткова справа", - написав він у своєму Facebook.

Як розповіли в поліції, намагаючись довести свою перевагу, один з працівників ритуальних служб 59-річний житель Гостомеля вихопив зброю і кілька разів вистрілив у свого 26-річного конкурента з Ворзеля.

Агресор "з особливою зухвалістю" наніс удар кулаком в обличчя молодшому опоненту. Потім він вихопив пістолет "ПМР" калібру 9 мм і зробив два постріли.

Потерпілого доставили до лікарні, лікарі діагностували непроникаюче вогнепальне поранення лівої підключичної області та передньої черевної стінки.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Ірпінського відділу поліції. Поліцейські виявили та вилучили зброю, дозвільні документи, магазин та 6 набоїв з гумовими кулями.

Не поділили мерця: під Києвом працівники ритуальних служб побилися і влаштували стрілянину

Фото: kv.npu.gov.ua

Також в якості речових доказів був вилучений автотранспорт учасників конфлікту, який помістили на майданчик тимчасового утримання.

Стрілка затримали в порядку ст. 208 КПК України. За фактом хуліганства було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Користувачі мережі обурені і самим інцидентом між ритуальниками, яким дорікають через надмірну жадобу наживи, і до кваліфікації злочину як "хуліганство" - адже стрілянина могла закінчитися загибеллю людини.

  • На що тільки не підуть для залучення клієнтів;
  • Ну зробили б ще один труп і у переможця було б "бінго";
  • Труп встав і сказав: "хлопці, поки ви розбираєтеся, піду до інших. Супроводжувати не треба";
  • Так не діставайся ж ти нікому;
  • Не поділили один труп, вирішили зробити ще один;
  • Чому хуліганство? Стріляти в упор хуліганство? Я блондинка;
  • Так в підсумку трупів всім вистачило? Уявляю, яке там бабло крутиться?

Не поділили мерця: під Києвом працівники ритуальних служб побилися і влаштували стрілянину

Не поділили мерця: під Києвом працівники ритуальних служб побилися і влаштували стрілянину

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, 20 липня, у Києві біля станції "Академмістечко" невідомий з пістолета кілька разів вистрілив по рейсовому автобусу.

Нагадаємо, нещодавно в американському штаті Мічиган у занедбаному похоронному бюро виявили 11 тіл немовлят.

Допоможіть знайти: під Києвом пропала 12-річна дівчинка (фото) Вбивство 5-річної дитини: у розслідуванні несподіваний поворот
Новини України полицияКиївська областьуслугиСтрільба
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся