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Сексуально і чуттєво: глядачі обрали фаворита Танців із зірками 2019

STYLERТелешоу    25.08.2019 - 23:55
Сексуально і чуттєво: глядачі обрали фаворита Танців із зірками 2019
Ксенія Мішина і Женя Кот - учасники Танців з зірками 2019

На Танцях з зірками 2019 Ксенія Мішина і Женя Кот вразили усіх пристрасним фокстротом

Шоу Танці з зірками 2019 на 1+1 покорили актриса, зірка "Кріпосної" Ксенія Мішина і хореограф Євген Кот, які виконали у 1 прямому ефірі проекту танець фокстрот під пісню гурту "Скрябін" "Мовчати".

Танець Мішиної і Кота вразив пристрастю і сексуальністю усіх судей шоу. Франциско Гомес, Катерина Кухар і Влад Яма поставили парі високі оцінки - вісімки. Це дозволило Ксенії і її партнеру вибитися у лідери проекту.

Ксенія Мішина і Женя Кот / Фокстрот / Танці з зірками 2019

Не лишив байдужими цей танець і глядачів, які у коментарях вже пророкують цій парі Танців з зірками перемогу.

  • Несподівано, але це кращий танець поки що. Дуже красиво, + претенденти перемогти в цьому шоу
  • Дуже сексуально, чуттєво ... Чорне - біле, агресивне - ніжне ... Ааах!
  • Дуже, дуже сильно для першого ефіру! Навіть дещо несподівано, але настільки красиво, потужно і видовищно. Молодці! Тепер мої фаворити!
  • Ну і запалили! Напевно, кращий танець ефіру!
  • Танець просто вогонь, дуже емоційний і зворушливий, почуття передали через екран
  • Найкрасивіша пара! Шалено чутливий танець! Мішина як завжди на висоті.
  • Все, що я можу сказати, що це - геніально! Браво!
  • Неймовірно! Перехоплює дихання, настолько це красиво. Вау ... Просто вау ... Браво!

Сексуально і чуттєво: глядачі обрали фаворита Танців із зірками 2019

Скриншот коментарів

Сексуально і чуттєво: глядачі обрали фаворита Танців із зірками 2019

Скриншот коментарів

Сексуально і чуттєво: глядачі обрали фаворита Танців із зірками 2019

Скриншот коментарів

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