Гармония в постели, ссоры вне ее: обречена ли ваша пара на разрыв?

Замечательная интимная близость может создать иллюзию идеальных отношений. Но что, если все вне спальни - это постоянные конфликты, непонимание и усталость? Имеет ли будущее пара, где есть сексуальная химия, но нет базовых ценностных совпадений?
Есть ли будущее у отношений, когда совместимость в постели идеальная, а вне ее - все печально, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Психологи давно доказали, что секс - важный, но не единственный компонент отношений. В первые месяцы химия может "глушить" несовместимость характеров. Но со временем она угасает, и без дружбы, поддержки и общих целей пара разваливается.
"В постели - космос. А вне его - просто другие планеты..." Знакомая история? Сексуальная совместимость - это настоящее сокровище. Но когда на этом все хорошее и заканчивается, а вне спальни - сплошные споры, недоразумения, разные ценности или даже разные цели в жизни - это уже звоночек. И не один", - считает эксперт.
Он добавил, что секс может быть мощным клеем, который держит отношения вместе. Но клей не держит, если трещины в конструкции - фундаментальные.
"Не спешите ставить сразу крест на таких отношениях. Потому что есть факторы, которые могут свидетельствовать, что у вас есть потенциал, как у пары", - добавляет Виталий Курсик.
Что может свидетельствовать о потенциале пары:
"Если пара признает разницу во взглядах, но имеет желание работать - шансы действительно есть. Можно попробовать откровенные разговоры, поиски общего вне постели, или даже совместную терапию", - добавляет эксперт.
Но бывают ситуации, когда стоит действительно посмотреть правде в глаза и осознать, что единственное, что вас держит вместе - это секс.
Основные признаки:
"Потому что секс - это важно. Но это не все. И не всегда достаточно. Несогласие относительно базовых вещей - стиля жизни, денег, детей, общения с родными неизбежно ведет к конфликтам. Постоянное напряжение в быту убивает желание, а не наоборот", - объясняет специалист.
Он добавил, что некоторые пары путают страсть с глубокой связью. Но когда после интима партнёры молчат, раздражаются или просто не хотят делиться жизнью - это тревожный сигнал. Эмоциональная дистанция быстро превращает отношения в физическую договорённость.
"Часто секс держит вместе не из-за физической привлекательности партнеров, а из-за страха одиночества, зависимости от партнера и надежды, что "все как-то наладится". Но без изменений в общении ничего не наладится - и разорвать такую связь будет все труднее", - объясняет эксперт.
"И если эти вопросы вызывают больше смятения, чем ясности - самое время обратиться к специалисту (коучу, сексологу, психологу). Потому что любовь - это не только о химии. Это еще и о сознательном выборе, с кем ты хочешь просыпаться и после оргазмов, и после бытовых бурь", - резюмирует Виталий Курсик.