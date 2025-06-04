Гармония в постели, ссоры вне ее: обречена ли ваша пара на разрыв?

Психологи давно доказали, что секс - важный, но не единственный компонент отношений. В первые месяцы химия может "глушить" несовместимость характеров. Но со временем она угасает, и без дружбы, поддержки и общих целей пара разваливается.

"В постели - космос. А вне его - просто другие планеты..." Знакомая история? Сексуальная совместимость - это настоящее сокровище. Но когда на этом все хорошее и заканчивается, а вне спальни - сплошные споры, недоразумения, разные ценности или даже разные цели в жизни - это уже звоночек. И не один", - считает эксперт.

Он добавил, что секс может быть мощным клеем, который держит отношения вместе. Но клей не держит, если трещины в конструкции - фундаментальные.

Такие отношения обречены?

"Не спешите ставить сразу крест на таких отношениях. Потому что есть факторы, которые могут свидетельствовать, что у вас есть потенциал, как у пары", - добавляет Виталий Курсик.

Что может свидетельствовать о потенциале пары:

Оба осознают проблемы и готовы работать над ними

Есть уважение, даже в ссорах

Есть желание строить нечто большее, чем просто страсть

Споры - не об унижении, а о поиске решений.

"Если пара признает разницу во взглядах, но имеет желание работать - шансы действительно есть. Можно попробовать откровенные разговоры, поиски общего вне постели, или даже совместную терапию", - добавляет эксперт.

А когда стоит честно посмотреть правде в глаза?

Но бывают ситуации, когда стоит действительно посмотреть правде в глаза и осознать, что единственное, что вас держит вместе - это секс.

Основные признаки:

Если сексуальная совместимость - единственное, что вас объединяет

Если вы постоянно конфликтуете из-за ценностей, денег, детей, образа жизни

Если один из вас хочет "серьезного", а второй - "просто кайфует"

Если после каждого секса снова возвращаетесь в холодную войну

"Потому что секс - это важно. Но это не все. И не всегда достаточно. Несогласие относительно базовых вещей - стиля жизни, денег, детей, общения с родными неизбежно ведет к конфликтам. Постоянное напряжение в быту убивает желание, а не наоборот", - объясняет специалист.

Он добавил, что некоторые пары путают страсть с глубокой связью. Но когда после интима партнёры молчат, раздражаются или просто не хотят делиться жизнью - это тревожный сигнал. Эмоциональная дистанция быстро превращает отношения в физическую договорённость.

"Часто секс держит вместе не из-за физической привлекательности партнеров, а из-за страха одиночества, зависимости от партнера и надежды, что "все как-то наладится". Но без изменений в общении ничего не наладится - и разорвать такую связь будет все труднее", - объясняет эксперт.

Стоит задать себе несколько вопросов:

Хочу ли я рядом человека, с которым не могу договориться ни о чем, кроме позиций в постели?

Готов(-а) ли я терпеть ежедневные бытовые и моральные компромиссы ради хорошего секса?

Есть ли у нас шансы на более глубокую связь - эмоциональную, жизненную, партнерскую?

"И если эти вопросы вызывают больше смятения, чем ясности - самое время обратиться к специалисту (коучу, сексологу, психологу). Потому что любовь - это не только о химии. Это еще и о сознательном выборе, с кем ты хочешь просыпаться и после оргазмов, и после бытовых бурь", - резюмирует Виталий Курсик.