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Сексолог назвав три напої, які знищують чоловічу потенцію

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П'ятниця 14 травня 2021 21:30
Сексолог назвав три напої, які знищують чоловічу потенцію Фото: Сексолог назвав напої, які знищують чоловічу потенцію (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікар-сексолог Євген Кульгавчук розповів про напої, які негативно позначаються на чоловічій потенції. Причому, полюбляють їх переважна більшість представників "сильної статі".

Про це пише newsyou.

Більше трьох чашок кави в день

Про користь і шкідливість кави давно точаться суперечки. Але всі дослідники згодні з одним - зловживати напоєм точно не потрібно.

Лікар упевнений, що при вживанні більше трьох чашок напою, що бадьорить, страждає кора надниркових залоз, що бере участь у виробленні тестостерону. Медик радить бути обережніше з кількістю випитої за день кави.

Алкоголь

Ще одним безперечним ворогом потенції є алкоголь. Особливо це стосується пива, яке містить в складі фітоестрогени - аналоги жіночих гормонів.

Зловживання пінним напоєм призводить до ожиріння у чоловіків "за жіночим типом", коли росте не тільки живіт, але груди і стегна.

Солодка газована вода

Чоловічу потенцію можуть знижувати газовані напої з високим вмістом цукру. Через них з'являється зайва вага, а жир негативно впливає на рівень чоловічих гормонів.

Щоб не відчувати проблем з чоловічим здоров'ям, лікар рекомендує налагодити режим харчування і позбутися зайвої ваги.

Додайте в раціон більше білкової їжі, зелені (петрушка, селера, кріп), горіхів і морепродуктів.

Медик зазначив, що рівень тестостерону у чоловіків впливає не тільки на якість тестостерону, але і на концентрацію уваги, пам'ять, а також роботу серця.

Раніше лікарі назвали також найкориснішу для чоловічого здоров'я рибу.

Також медики назвали найнебезпечніший алкогольний напій.

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