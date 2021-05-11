Названий найнебезпечніший алкогольний напій: міцність тут ні при чому

Вчені розповіли про найнебезпечніший алкогольний напій, причому його шкідливість не залежить від кількості градусів. Йдеться про улюблене багатьма, особливе в теплу пору року, пиво. Чому пивом краще не зловживати - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це пише changeua.com.

Чим небезпечний пінний напій

Згідно з новими дослідженнями, шкідливість пива не в спирті, а в компонентах, які дають напою смак і піну.

Йдеться про хміль, який під час росту і дозрівання витягує з ґрунту шкідливі елементи, такі як кобальт та інші метали.

Вони підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, а при гострому отруєнні можуть навіть призвести до летального результату.

Так, в одній пляшці (375 мл) дослідженого зразка була виявлена допустима для людини добова доза кобальту.

Крім того, пиво сприяє набору ваги, що теж не дуже йде на користь здоров'ю.

Який алкоголь найменш шкідливий

А ось найбезпечнішим напоєм вчені вважають сухе червоне вино. Воно містить антиоксиданти, вітаміни, а також корисні мікроелементи.

Добова норма для чоловіка - 1-2 келихи, а для жінки -1 келих. А все що зайве, йде тільки на шкоду.