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Сексолог назвал три напитка, которые уничтожают мужскую потенцию

Новина українською →
Пятница 14 мая 2021 21:30
Сексолог назвал три напитка, которые уничтожают мужскую потенцию Фото: Сексолог назвал напитки, которые уничтожают мужскую потенцию (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал про напитки, которые негативно сказываются на мужской потенции. Причем, полюбляют их подавляющее большинство представителей "сильного пола".

Об этом пишет newsyou.

Больше трех чашек кофе в день

О пользе и вреде кофе давно идут споры. Но все исследователи согласны с одним - злоупотреблять напитком точно не нужно.

Врач уверен, что при употреблении более трех чашек бодрящего напитка страдает кора надпочечников, участвующая в выработке тестостерона. Медик советует быть осторожнее с количеством выпитого за день кофе.

Алкоголь

Еще одним бесспорным врагом потенции является алкоголь. Особенно это касается пива, которое содержит в составе фитоэстрогены - аналоги женских гормонов.

Злоупотребление пенным напитком приводит к ожирению у мужчин "по женскому типу", когда растет не только живот, но грудь и бедра.

Сладкая газировка

Мужскую потенцию могут снижать газированные напитки с высоким содержанием сахара. Из-за них появляется лишний вес, а жир негативно влияет на уровень мужских гормонов.

Чтобы не испытывать проблем с мужским здоровьем, врач рекомендует наладить режим питания и избавиться от лишнего веса.

Добавьте в рацион больше белковой пищи, зелени (петрушка, сельдерей, укроп), орехов и морепродуктов.

Медик отметил, что уровень тестостерона у мужчин влияет не только на качество тестостерона, но и на концентрацию внимания, память, а также работу сердца.

Ранее врачи назвали также самую полезную для мужского здоровья рыбу.

Также медики назвали самый опасный алкогольный напиток.

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