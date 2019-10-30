Секс-скандал з нардепом в Раді: депутат розповів про реакцію дружини

Нардеп Богдан Яременко (фото: РБК-Україна)

Нардеп Богдан Яременко прокоментував свою інтимну переписку з дівчиною з ескорту

Нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко під час засідання у Верховній Раді займався листуванням з дівчиною зі сфери інтимних послуг. На цьому занятті його "засікли" журналісти, але сам нардеп все заперечує і каже, що спеціально все підстроїв, мовляв, хотів розіграти працівників ЗМІ. За його словами, це був "протест" проти полювання на журналістів, політиків. Про це він повідомив виданню "Страна".

Також він назвав депутатів "жервами полювання журналістів" і поскаржився на те, що за парламентаріями постійно підглядають.

"Журналісти намагаються підглянути, сфотографувати, це важко назвати журналістикою. Журналісти навіть не намагаються взяти коментарі у тих, за ким підглядають, що відбувається. Ось проти цього ми і виступаємо", - сказав Яременко.

Депутат зазначив, що вся переписка спеціально сфабрикована і його колеги попереджали його цього не робити, але він не послухав їх і зробив по-своєму.

"Дана переписка є сфабрикованою, і на цю переписку ніхто з іншого кінця не відповідав. Цим я хотів показати, що так робити не можна, і ті, хто називають себе журналістами такими діями зловживають. Результат – це те, що ми показали, що це ідіотизм, фотографувати і не брати коментарі у тих, кого знімають", - сказав нардеп.

Слуга народу Яременко в Раді замовив повію (фото: Bykvu)

Яременко повідомив, що його дружина в курсі всіх його справ, але не завжди згодна з таким гумором.

"Про листування знали деякі колеги, але це не має значення - хто саме", - заявив він.

Детектор брехні нардеп проходити відмовився, лише сказав, що не бачить в цьому ніякого сенсу.