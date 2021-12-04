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Секрети приготування ідеального крем-супу: це має знати кожна господиня

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Субота 04 грудня 2021 20:01
Секрети приготування ідеального крем-супу: це має знати кожна господиня Секрети приготування крем-супу (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Найкращим варіантом у холодну пору буде з'їсти смачного та зігріваючого крем-супу. Все тому, що він має щільну консистенцію, ніжну та шовковисту текстуру та надзвичайно поживний. Однак, не всі знають, як правильно приготувати таку страву.

Чудовими секретами приготування крем-супу поділилась фудблогер "easyloafbook" в Instagram.

Ніжна текстура

Для ніжної текстури знадобиться блендер та сито. Так, і хоч сито – це додаткових 5-10 хвилин після блендера. Утім, спробувавши так один раз, ви навряд чи захочете готувати по-іншому.

Насичений смак

Аби розкрити смак основних інгредієнтів потрібно використати овочевий бульйон – він же основа крем-супу. Зокрема, для того, щоб надати страві більш багатого та особливого смаку – використовуйте вершки. Додавати їх потрібно у самому кінці, коли вже збили суп блендером та пропустили через сито.

Секрети приготування ідеального крем-супу: це має знати кожна господиняСекрети приготування крем-супу (pixabay)

Ідеальний баланс смаку

Топінг є важливим елементом з точки зору декорування супу.

До того ж особливістю більшості таких супів є те, що для їх приготування овочі та гриби варять на повільному вогні до м’якості, а потім перебивають в пюре за допомогою блендера з ароматними травами.

До речі, різниця між крем-супом і супом-пюре лише в одному інгредієнті. Зокрема, крем-суп для більшої ніжності додають вершки, а суп-пюре радує своїм овочевим смаком без їх додавання.

Раніше ми називали рецепти кращих зігріваючих супів при застуді.

Також ми писали, що нутриціолог розкрила, чим корисний бульйон при застуді.

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