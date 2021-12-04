Секрети приготування ідеального крем-супу: це має знати кожна господиня

Найкращим варіантом у холодну пору буде з'їсти смачного та зігріваючого крем-супу. Все тому, що він має щільну консистенцію, ніжну та шовковисту текстуру та надзвичайно поживний. Однак, не всі знають, як правильно приготувати таку страву.

Ніжна текстура

Для ніжної текстури знадобиться блендер та сито. Так, і хоч сито – це додаткових 5-10 хвилин після блендера. Утім, спробувавши так один раз, ви навряд чи захочете готувати по-іншому.

Насичений смак

Аби розкрити смак основних інгредієнтів потрібно використати овочевий бульйон – він же основа крем-супу. Зокрема, для того, щоб надати страві більш багатого та особливого смаку – використовуйте вершки. Додавати їх потрібно у самому кінці, коли вже збили суп блендером та пропустили через сито.

Секрети приготування крем-супу (pixabay)

Ідеальний баланс смаку

Топінг є важливим елементом з точки зору декорування супу.

До того ж особливістю більшості таких супів є те, що для їх приготування овочі та гриби варять на повільному вогні до м’якості, а потім перебивають в пюре за допомогою блендера з ароматними травами.

До речі, різниця між крем-супом і супом-пюре лише в одному інгредієнті. Зокрема, крем-суп для більшої ніжності додають вершки, а суп-пюре радує своїм овочевим смаком без їх додавання.