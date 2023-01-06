Секретный ингредиент, улучшающий состояние домашних растений зимой

Как кофе поможет растениям

В первую очередь кофейный раствор содержит много полезных для растений веществ. Среди них азот, калий, кальций и магний. Большинство растений извлекут пользу из дополнительного увеличения уровня питательных веществ, которые может обеспечить кофейная гуща.

Она также может использоваться в качестве природного пестицида, чтобы защитить от улиток и других вредителей.

Разведенный кофе будет продолжать работать как эффективное и органическое удобрение для комнатного растения. Владельцы могут использовать кофе разными способами, включая посыпание кофейной гущей на почву, а также вливание разведенного кофе в землю.

Однако профессионалы говорят, что лучшие результаты можно получить, если нанести его тонким слоем на почву, убедившись, что он не прикасается к стеблю растения.

Кофе станет прекрасным удобрением для большинства растений (фото: Freepik)

Как часто поливать вазоны кофе

Будьте осторожны, чтобы не перекормить свое растение кофе, вне зависимости от внешнего вида. Добавляйте кофе только раз в неделю - этого будет вполне достаточно. Кофе может быть естественно кислым, поэтому чрезмерное кормление растения им может иметь отрицательный эффект.

Опытные садоводы могут добавлять кофе в удобрение, смешивая его с азотом, яичной скорлупой, зелеными отходами и т.п. Тогда эффект для растения будет вдвое усилен.

Кофе особенно полезен зимой, потому что может проникать в почву при низких температурах, тогда как другие продукты могут замерзнуть в холодных снежных условиях.

Для каких растений подойдет удобрение

Комнатные растения, которые будет полезно поливать разбавленным кофе:

сансевьерия трехполосная

нефрит

мирная лилия

рождественский кактус

потос

Уличные растения, которые тоже не отказались бы от такого удобрения: