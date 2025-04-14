Как выбрать паску в магазине, чтобы не отравиться: эти 6 признаков должны насторожить

Накануне Пасхи узнайте, как правильно выбрать безопасную и качественную паску, чтобы праздничный стол не привел к проблемам со здоровьем. Эксперты раскрывают ключевые критерии выбора - от маркировки и состава до опасности яркой посыпки и важности упаковки.

Маркировка

Первое, на что следует обратить внимание при выборе паски, - это маркировка. На этикетке должна быть четко указана вся необходимая информация о производителе, составе, дате изготовления и сроке годности. Если паска продается без этикетки, лучше отказаться от его покупки. Отсутствие маркировки свидетельствует о неизвестном происхождении продукта и отсутствии контроля за его качеством.

Состав - залог качества и безопасности

Внимательно читайте состав пасхальной выпечки. Качественный продукт должен содержать натуральные ингредиенты: муку, яйца, молоко, сахар, масло, дрожжи, а также сухофрукты и орехи. Наличие в составе любых "Е-шек" (пищевых добавок), особенно в начале списка ингредиентов, должно вас насторожить. Вместо сливочного масла недобросовестные производители часто используют более дешевый и менее полезный маргарин. Выбирайте паски, в составе которых четко указано "масло".

Цветная посыпка - скрытая угроза

Эксперты категорически не рекомендуют покупать паски, щедро украшенные яркой, искусственной посыпкой неестественных цветов. Именно в этом элементе декора чаще всего содержится наибольшее количество вредных синтетических красителей, таких как Е110 (желтый "солнечный закат" FCF), Е124 (понсо 4R), Е133 (синий блестящий FCF). Эти добавки могут представлять серьезную угрозу для здоровья, особенно для детей.

Е110 может приводить к потере концентрации внимания у детей.

может приводить к у детей. Е124 , наоборот, провоцирует гиперактивность в детском возрасте.

, наоборот, провоцирует в детском возрасте. Е133 может вызвать приступы у душья у людей с повышенной чувствительностью.

Для детей эти синтетические красители особенно вредны и могут иметь долгосрочные негативные последствия для их развития. Лучше выбирать паски без посыпки или с натуральными украшениями, такими как орехи, сухофрукты или сахарная пудра.

Проверьте вес

Часто встречаются случаи, когда куличи разного веса продаются по одинаковой цене. Реальный вес иногда может отличаться от заявленного на упаковке на 25%. Не стесняйтесь воспользоваться контрольными весами, которые обычно есть в каждом супермаркете, чтобы проверить фактический вес изделия и не переплачивать за воздух.

Упаковка

Покупайте паски только в индивидуальной упаковке. Открытая выпечка, лежащая на прилавках без защиты, становится легкой мишенью для пыли, грязи, микробов от нездоровых людей и других загрязняющих веществ. Особенно опасно покупать паски, которые продаются на улице, рядом с автомобильными трассами. О качестве и безопасности таких изделий не может быть и речи.

Обратите внимание на дату производства и внешний вид

Обязательно проверьте дату производства. Не покупайте изделия, срок годности которых истекает или уже истек. Обратите внимание на состояние цветной посыпки (если она есть). Если посыпка начала таять, это может свидетельствовать о нарушении условий хранения, что также может повлиять на качество и безопасность выпечки. Вероятно, продукт хранили в неприспособленном, слишком теплом месте.