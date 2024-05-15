Секреты молодости: эксперт рассказал, как с помощью питания замедлить старение

Преждевременное старение может возникать из-за нездорового образа жизни и неправильного питания. Особо большую роль в этом играет избыток сахара в рационе.
О том, как с помощью питания замедлить старение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Юрия Попко в Facebook.
"Речь будет идти не об инъекциях, масках, массажах и тому подобное, а о том, как замедлить естественное старение благодаря питанию", - говорит тренер.
Преждевременное старение кожи проявляется в виде глубоких морщин, отечности, потери упругости кожи, когда лицо опускается вниз/свисает.
"Прежде всего, на это влияет избыток в рационе добавленного сахара и рафинированных (пустых) углеводов. Продукты гликации влияют напрямую как на преждевременное старение организма изнутри, так и на старение кожи", - объясняет Попко.
Продукты гликации - это соединение белков с сахарами. Этот процесс необратим, он сопровождает человека на протяжении всей жизни, набирая обороты с годами.
"От интенсивности гликации напрямую зависит состояние нашего здоровья и внешний вид. Это влияет не только на кожу, но и на мышцы, сосуды, кишечник и даже головной мозг", - говорит эксперт.
Гликация вызывает изменения в структуре и функциях белка - в частности, коллагена. Собственно многие женщины принимают коллаген дополнительно, но при этом не налаживают свой рацион. Поэтому эффекта от приема коллагена не будет.
"Кожа - это отражение того, что происходит внутри нашего организма", - отмечает Попко.
Коллаген - один из самых распространенных белков в организме. Он составляет примерно треть всех белков. Он входит в состав мышц, суставов, сосудов, костей, а в коже его аж 70%.
"Коллаген, а также эластин образуют каркас кожи, от него зависит качество кожи, ее упругость, эластичность, прочность", - объясняет тренер.
Он добавляет, что отеки чаще всего возникают из-за чрезмерного потребления сахара и соли.
Уменьшите потребление сахара - Минздрав рекомендует употреблять не более 50 г (10 чайных ложек) добавленного сахара в сутки. Следует учитывать сладости, а не только сахар в чистом виде.
Также следует минимализировать потребление рафинированных (переработанных) углеводов - это зерновые продукты, которые были обработаны производителем так, что цельное зерно больше не невредимо. При рафинировании удаляются пищевые волокна, витамины и минералы из пищевого продукта.
Следует отказаться от потребления продуктов, в составе которых есть формы сахара и крахмала, которых не существует в природе. Обычно они обладают сладким вкусом и, как правило, они в форме кристаллов, сиропов или порошков.
"Если в списке ингредиентов указаны кукурузный сироп, фруктоза, галактоза, сахароза, глюкоза, мальтодекстрин, декстрин, мальтоза, левулоза, лактоза или другое заканчивающееся слово на "оза", это говорит о содержании рафинированного сахара", - говорит эксперт.
Питание должно быть богатым овощами и зеленью, они помогают вывести из организма продукты гликации, которые уже образовались и минимизируют их влияние на организм. Также овощи и зелень - это источник витаминов и минералов.
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