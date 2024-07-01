Секреты долголетия и счастливой жизни от японцев. Это всего три ежедневных привычки

Для справки

Абсолютным лидером по количеству долгожителей является остров Окинава, расположенный в 640 километрах юго-западнее материковой Японии. Его название переводится как "веревка в открытом море" - с обеих сторон продолговатый остров омывается водой: на востоке Тихим океаном, а на Западе - Восточнокитайским морем.

Так выглядит остров Окинава (фото: shutterstock.com)

Долгожители острова привлекли внимание писателей Эктора Гарсиа и Франсеска Мираллеса. Они взяли интервью более 100 старейших людей на Окинаве и написали о принципах и приемах, которых 100-летние японцы соблюдают каждый день, в своей книге под названием "Икигай: японский секрет долгой и счастливой жизни".

3 ежедневные практики для долгой и счастливой жизни

Упражнения низкой интенсивности не менее 5 минут в день

Почти все долгожители, с которыми общались Гарсия и Миралес, рассказывали, что они регулярно практикуют тайсо. Это известное японское упражнение, которое делают японцы на протяжении десятилетий.

"Даже жители дома престарелых, который мы посетили, уделяли этому по меньшей мере пять минут ежедневно, хотя некоторые выполняли упражнения из своей инвалидной коляски", - пишут авторы в своей книге.

Помогает, что упражнение требует движений низкой интенсивности, и его можно выполнить за пять минут или меньше.

Найдите цель и оставайтесь занятыми

Существует японская пословица, которая говорит: "Только оставаясь активными, вы захотите жить сто лет".

Окинавцы достигают этого, находя свой икигай, то есть цель, которая побуждает их сосредоточиться на более глубоком смысле жизни.

Икигай переводится как "счастье быть всегда занятым". Очень часто японцы не выходят на пенсию и продолжают работать и живут дольше.

Например, 83-летний Хаяо Миядзаки - известный режиссер анимационных фильмов студии Ghibli в Японии. Через день после ухода на пенсию в 90-х Миядзаки пришел на работу, чтобы создать эскизы новых анимаций. Он до сих пор не останавливается, последняя его работа вышла в 2023 году.

Жители Окинавы живут счастливо (Скриншот)

Достижение состояния "в моменте"

"Нет волшебного рецепта для того, чтобы обрести счастье, чтобы жить согласно своему икигаю", - пишут Гарсия и Мираллес в своей книге.

Но одним из ключевых ингредиентов есть способность достичь этого состояния быть счастливым здесь и сейчас.

По словам Гарсиа и Мираллеса, находясь в этом состоянии, вы можете улучшить свою концентрацию и временно забыть о своих заботах.