300 лет - норма. Топ-5 морских жителей, бьющих рекорды по продолжительности жизни

В океанских глубинах существует много существ, поражающих человеческое воображение. Некоторые из них до сих пор остаются неисследованными, тогда как другие уже известны людям своей долгой жизнью.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 5 морских существ, что отличаются от других.

Красные морские ежи: 200 лет

Красные морские ежи (Strongylocentrotus franciscanus) - это маленькие круглые беспозвоночные с шипами, обитающие в прибрежных водах Северной Америки, от Калифорнии до Аляски. Питаются в основном морскими растениями.

Ранее ученые полагали, что морские ежи быстро растут и живут около 10 лет. Но новые исследования показали, что эти существа развиваются очень медленно и могут жить гораздо дольше, даже веками, если смогут избежать хищников, болезней и рыбаков.

По исследованию 2003 года, красные морские ежи с северо-западного побережья США могут жить более 100 лет, а самые старые, найденные в Канаде, даже достигают возраста около 200 лет.

Как выглядит красный морской еж (фото: Википедия)

Алеутский морской окунь: более 200 лет

По данным Департамента рыбы и дикой природы Вашингтона, алеутский морской окунь (Sebastes aleutianus) является одной из самых долгоживущих рыб, максимальная продолжительность жизни которой составляет не менее 205 лет. Это розовые или коричневые рыбы, обитающие в Тихом океане от Калифорнии до Японии.

По данным Комитета по статусу существ, находящихся под угрозой исчезновения дикой природы в Канаде, они произрастают до 97 сантиметров в длину и едят других животных, таких как креветки и мелкая рыба.

В исследовании 2021 года были изучены и обнаружены генетические маркеры долголетия этой рыбы, включая пути восстановления ДНК, которые могут помочь предотвратить рак. Длительная жизнь позволяет морскому окуню размножаться в большом количестве особей.

Как выглядит алеутский морской окунь (фото: Википедия)

Пресноводная жемчужина: более 250 лет

Пресноводные жемчужины (Margaritifera margaritifera) - двустворчатые моллюски, фильтрующие частицы пищи из воды. Они обитают в основном в реках и ручьях, их можно встретить в Европе и Северной Америке.

По данным Всемирного фонда дикой природы, старейшей известной пресноводной жемчужине 280 лет. Эти беспозвоночные имеют длительную жизнь благодаря низкому метаболизму.

Пресноводные жемчужины относятся к исчезающему виду. По данным Международного союза охраны природы, их популяция сокращается из-за множества антропогенных факторов, включая ущерб и изменения в речной среде, от которой они зависят.

Как выглядит пресноводная жемчужина (фото: Википедия)

Гренландская акула: более 272 лет

Гренландские акулы (Somniosus microcephalus) живут далеко в Северном Ледовитом океане и Северной Атлантике. По данным Обсерватории акул в Канаде, они могут вырасти до 7,3 метров в длину и питаться множеством животных, включая рыбу и морских млекопитающих, таких как тюлени.

Исследование тканей глаз гренландской акулы, проведенное в 2016 году, показало, что максимальная продолжительность жизни этих акул составляет не менее 272 года. Возраст самой старой акулы в этом исследовании оценивался примерно в 392 года. Исследователи предположили, что акулы могут жить до 512 лет.

Оценка возраста была предоставлена с некоторой степенью неопределенности, но даже самая низкая оценка в 272 года делает этих акул наиболее долгоживущими позвоночными на Земле, отмечают исследователи из Гренландского института природных ресурсов.

Как выглядит гренландская акула (фото: Википедия)

Трубчатый червь: более 300 лет

Трубчатые черви (Tubifex tubifex) - это беспозвоночные, обитающие на дне океана.

По данным сайта Dive and Discover Океанографического института Вудс-Хоул, бактерии в своих трубках производят сахар из химических веществ, которые они поглощают в пищу из окружающей их воды. Некоторые трубчатые черви обитают около гидротермальных источников, а наиболее долгоживущие виды распространены в холодных и стабильных средах.

Исследование 2017 года, опубликованное в журнале The Science of Nature, показало, что Escarpia laminata, вид трубчатого червя, обитающий в Мексиканском заливе, обычно живет до 200 лет, а некоторые экземпляры выживают более 300 лет.

Трубчатые черви имеют медленный метаболизм и мало естественных угроз, что помогло им развить столь длительную продолжительность жизни.

Как выглядит трубочный червь (фото: Википедия)