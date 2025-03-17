Назван любимый продукт японцев, снижающий риск рака

Обычный продукт питания в азиатских странах, таких как Китай и Япония, может помочь снизить риск рака.

Какая именно еда поможет с профилактикой тяжелого заболевания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Frontiers .

Еда из Японии поможет снизить развитие рака

Речь идет о соевых бобах. Это съедобное бобовое растение, которое происходит из Восточной Азии. Этот продукт становится все более популярным в западных странах.

По данным Оксфордского университета, ежегодно импортируется более трех миллионов тонн сои. Хотя многие люди любят сою в виде тофу или соевого молока как альтернативу мясу и молочным продуктам, сама фасоль также может похвастаться значительными питательными преимуществами. Например, соевые бобы богаты белком, который помогает поддерживать здоровье мышц.

Кроме того, соевые бобы богаты пищевыми волокнами, которые способствуют пищеварению, и содержат множество необходимых витаминов и минералов, таких как марганец, железо, фосфор, витамины группы В, витамин К, цинк, калий, магний и фолат.

Помимо пользы для здоровья, связанной с этими питательными веществами, несколько исследований показывают, что соевые бобы и продукты, полученные из сои, могут сыграть определенную роль в снижении риска рака.

Анализ 2022 года показал, что более высокое потребление сои было связано со снижением риска рака на 10%, тогда как даже меньшее потребление могло снизить риск до 4%.

Соевые бобы и изофлавоны

Соевые бобы и их изофлавоны, борющиеся с раком, являются горячей темой в мире здравоохранения. Эти уникальные фитонутриенты, химически подобные эстрогену, могут связываться с эстрогеновыми рецепторами нашего организма во время потребления.

Однако не каждый может воспользоваться преимуществами этих изофлавонов - все зависит от того, насколько хорошо их усваивает ваше тело. Исследования показывают, что ваши личные микробы играют роль в том, насколько эффективно вы можете поглощать сою и извлекать из нее пользу.

Только примерно 30% до 50% из нас имеют микробы, необходимые для эффективного расщепления этих изофлавонов. Это в основном вегетарианцы и люди азиатского происхождения.

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