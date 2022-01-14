Правила безпеки: що обов'язково повинна знати ваша дитина від 3 до 6 років

У сучасному світі небезпек для маленьких дітей стало набагато більше. І ми можемо до нескінченності повторювати їм заборони про те, що не можна розмовляти з незнайомцями або не відкривати двері чужим людям. Діти не розуміють ці заборони та не готові до небезпечних ситуацій.

Як правильно розмовляти з дошкільнятами про небезпеку, розповіли у виданні Nashamama.

Для дитини дошкільного віку потрібно використовувати ігрові методи. Так вони швидше запам'ятають, що їм не слід робити й чому не можна розмовляти з незнайомими людьми.

Такі розмови повинні бути короткими та не дуже частими. Ставте питання та описуйте ситуації, запитуйте, як би дитина в них надійшов.

Намалюйте разом з дитиною "коло довіри". Це допоможе малюкові розібратися, хто свій, кому можна довіряти, хто чужий і кому довіряти не варто.

Завчіть телефони батьків напам'ять, також навчіть дитину швидко відповідати на питання про те, як її звати, де вона живе і як зв'язатися з рідними.

Важливо навчити дитину дотримуватися особистих кордонів і вмінню відповідати ввічливо і твердо "ні" тому, що викликає побоювання або не подобається.

На прогулянках розкажіть дитині, де знаходитися безпечно, а куди на самоті заходити категорично не слід.

Наприклад: Заходити в під'їзд будинку можна тільки з мамою, татом і бабусею. Заходити в під'їзд з незнайомою людиною - не можна. Йти з дитячого майданчика можна тільки з членами сім'ї, з чужими людьми – не можна. Навіть якщо пропонують подивитися на котика або обіцяють цукерки.

Пограйте в гру, де ви будете в ролі сторонньої людини. Запропонуйте дитині поговорити зі стороннім телефоном, через закриті вхідні двері, на вулиці. Навчіть його правильно відповідати на питання про дорослих.

Наприклад: У двері дзвонять і дитина знаходиться одна вдома. Вона повинна підійти до дверей і запитати: "Хто там?". А потім відповісти: "Батьків немає, вони скоро повернуться" і відразу ж зателефонувати мамі або татові. Відкривати двері не можна.