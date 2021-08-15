Як економити газ вдома простими способами: ці поради точно працюють

Вартість комунальних послуг зростає прямо на очах, і багато жителів України замислюються про економію. Платіжки за газ навіть у літні місяці часто неприємно дивують. Однак прості способи допоможуть заощадити частину ваших коштів.

Як заощадити на споживанні газу вдома – читайте в матеріалі нижче.

Слідкуйте за чистотою вашої плити

І це важливо - очищайте пальники від жиру і кіптяви регулярно, оскільки бруд не тільки псує красу вашої плити, але і забирає зайві гроші. Чим чистіше пальник - тим менше газу потрібно для нагрівання до потрібної температури. Зверніть увагу на колір полум'я - воно повинно бути синім. Якщо бачите червоні або помаранчеві тони – терміново проведіть чистку пальників.

Вибирайте каструлі для готування правильно

Посуд повинен відповідати розміру пальника. Якщо ви поставите велику каструлю на маленький пальник – то витратите у два рази більше газу, щоб її нагріти. Дно ваших каструль має бути ідеально плоским. Якщо каструля деформована - викидайте. І наливайте в каструлі рівно стільки води, скільки вам потрібно.

Користуйтеся кришками

Під час готування накривайте посуд кришкою. Вода закипає таким чином у два рази швидше, овочі та м'ясо тушкуються теж швидше. Це знизить ваше споживання газу в рази. Крім того, ваші страви отримають насичений смак, оскільки буде мінімізований доступ кисню.

Слідкуйте за конфорками

При готуванні зменшуйте газ після того, як вода закипіла. Не залишайте газ включеним, якщо ви зняли каструлю з плити, відразу вимикайте. Слідкуйте за тим, як розподіляється полум'я по дну вашої посуду. Якщо вогонь виходить за межі вашої каструлі - буде перевитрата. Полум'я повинно нагрівати посуд рівно по центру.

Щільно закривайте духовку

Завжди перевіряйте справність дверки духовки перед приготуванням - вона повинна щільно закриватися і не випускати тепло. Використовуйте її максимально з користю. Можна готувати одночасно дві страви – на одному листі поставити пиріг, на другому - м'ясо.

Використовуйте тільки чистий посуд

Старий нагар на посуді - до витрат. Зняти його з посуду досить легко: візьміть розчин оцтової або соляної кислоти, або спеціальні засоби. Чистий посуд здатна пропускати тепло в 30 разів краще, ніж посуд з вапняним нальотом або кіптявою.

Використовуйте фольгу

Під час приготування їжі застеліть поверхню плити фольгою. Це допоможе уникнути забруднення - після готування можна зняти фольгу і викинути. А ще фольга буде відображати полум'я і зменшить втрати тепла.

Експерти стверджують, що ці прості поради щодо економії допоможуть знизити споживання газу на кухні до 15-20%.