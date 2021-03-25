Як заощадити на оренді житла: експерти дали корисні поради
Пандемія коронавірусу змусила людей навчитися економити на багатьох речах. Однією з найбільших статей витрат є оренда житла і ціна часто має вирішальну роль. Не завжди потрібно жертвувати комфортом, щоб знизити свої витрати.
Експерти дали корисні поради про те, як заощадити на оренді житла. Про це пише "24 канал".
Знайдіть компаньйона-сусіда
Найпростіший спосіб заощадити на оплаті за орендоване житло – знайти компаньйона. Ви зможете не тільки заощадити половину суми за оренду, але і розділити навпіл додаткові витрати за комунальні послуги, інтернет, підписки та інші платежі.
Шукайте недоліки при оформленні оренди
Якщо квартира здається не вперше, то ймовірність недоліків у житлі набагато вище. Це може бути проблема з сантехнікою, несправні дверцята на меблях, шпалери з подряпинами та інші дрібні недоліки.
Експерти радять обов'язково перевіряти всі дрібниці до оформлення договору і переїзду. По-перше, вам не доведеться платити за чужу недбалість. І якщо ви виявите недоліки – вписуйте їх в договір про оренду. Це убезпечить в майбутньому від неприємних конфліктів і ймовірних додаткових витрат.
По-друге, можна домовитися з орендодавцем про те, що усунення цих недоліків буде віднято з вашої плати за житло.
Зменшуйте комунальні платежі
Якщо ви орендуєте житло, то швидше за все вам доведеться платити за комунальні послуги окремо і ці витрати не будуть входити у вартість оренди. Тому варто зайнятися економією. Якщо немає встановлених лічильників – то їх потрібно встановити.
Місце розташування житла
Місце розташування житла і його віддаленість від розв'язок транспорту відіграє дуже велику роль. Квартира в спальному районі обійдеться набагато дешевше житла в центрі. Має значення і новизна будинку. Квартири в будинках, які були побудовані до 2000 року, зазвичай дешевше. Сама квартира може мати сучасний вигляд, але зовнішній вигляд будинку і внутрішні комунікації зазвичай вже застарілі – така на ринку цінується дешевше.
Договір про оренду
Не варто відмовлятися від договору про оренду. Він є гарантом вашої безпеки та дозволяє врахувати всі нюанси. Туди можна вписати все про стан самої квартири, меблів, техніки, сантехніки. Це допоможе уникнути непотрібних витрат в майбутньому.
Крім того, в договорі про оренду фіксується постійна орендна плата. Саме тому вигідніше шукати житло і для оренди на тривалий термін. Ціни на нерухомість мають тенденції до зростання, і навіть через пів року ціна оренди може змінитися. Але якщо у вас договір з фіксованою ціною на 12 місяців, то орендодавцю буде складніше вам раптово підвищити оренду.
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