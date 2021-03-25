Как сэкономить на аренде жилья: эксперты дали полезные советы

Пандемия коронавируса заставила людей научиться экономить на многих вещах. Одной из крупных статей расхода является аренда жилья и цена часто имеет решающую роль. Не всегда нужно жертвовать комфортом, чтобы снизить свои расходы.

Эксперты дали полезные советы о том, как сэкономить на аренде жилья. Об этом пишет " 24 канал ".

Найдите компаньона-соседа

Самый простой способ сэкономить на оплате за арендованное жилье – найти компаньона. Вы сможете не только сэкономить половину суммы за аренду, но и разделить пополам дополнительные расходы – за коммунальные услуги, интернет, подписки и другие платежи.

Ищите недостатки при оформлении аренды

Если квартира сдается не в первый раз, то вероятность недостатков в жилье намного выше. Это может быть проблема с сантехникой, неисправные дверцы на мебели, обои с царапинами и другие мелкие недостатки.

Эксперты советуют обязательно проверять все мелочи до оформления договора и переезда. Во-первых, вам не придется платить за чужую халатность. И если вы обнаружите недостатки – вписывайте их в договор об аренде. Это обезопасит в будущем от неприятных конфликтов и вероятных дополнительных расходов.

Во-вторых, можно договориться с арендодателем о том, что устранение этих недостатков будет вычтено из вашей платы за жилье.

Уменьшайте коммунальные платежи

Если вы арендуете жилье, то скорее всего вам придется платить за коммунальные услуги отдельно и эти расходы не будут входить в стоимость аренды. Поэтому стоит заняться экономией. Если нет установленных счетчиков – то их нужно установить.

Месторасположение жилья

Месторасположение жилья и его удаленность от развязок транспорта играет очень большую роль. Квартира в спальном районе обойдется намного дешевле жилья в центре. Имеет значение и новизна дома. Квартиры в домах, которые были построены до 2000 года, обычно дешевле. Сама квартира может иметь современный вид, но внешний вид дома и внутренние коммуникации обычно уже устаревшие – такая на рынке ценится дешевле.

Договор об аренде

Не стоит отказываться от договора об аренде. Он является гарантом вашей безопасности и позволяет учесть все нюансы. Туда можно вписать все о состоянии самой квартиры, мебели, техники, сантехники. Это поможет избежать ненужных трат в будущем.

Кроме того, в договоре об аренде фиксируется постоянная арендная плата. Именно поэтому выгоднее искать жилье для аренды на долгий срок. Цены на недвижимость имеют тенденции к росту, и даже через полгода цена аренды может поменяться. Но если у вас договор с фиксированной ценой на 12 месяцев, то арендодателю будет сложнее вам внезапно повысить аренду.