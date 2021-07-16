В Україні стартувала реєстрація на іспит з української мови для держслужбовців
Сьогодні в Україні починається реєстрація на іспит із володіння державною мовою. Його здаватимуть претенденти на посади у держслужбі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Нацкомісії зі стандартів держмови Орисі Демської в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
Сам іспит розпочнеться 19 липня о 9:30. Далі впродовж перших двох тижнів щодня у будні відбуватимуться три іспитові сесії: з 9:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 і з 15:30 до 17:30.
"Це пов’язано з тим, що багато людей іде на конкурси на різні посади", - пояснила Демська.
Перевіряти роботи для встановлення рівня володіння державною мовою апарат Комісії і сама Комісія будуть протягом 15 календарних днів.
"Це означає, що довше точно не можна, але швидше можна. Тому я думаю, що перші сертифікати ми видамо якомога швидше", - зауважила вона.
Станом на сьогодні, іспитові майданчики облаштовані у Києві, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.
"Щоб не було збоїв, максимальна кількість – це 900 людей на день із розрахунку 300 людей на 1 сесію. Треба розуміти, що є пропускна здатність самої системи, є кількість екзаменаторів, які можуть перевірити певну кількість робіт. Якщо все це поєднати, то оптимальна кількість тих, хто протягом дня складає іспит, не має перевищувати 900 осіб", - розповіла вона.
Раніше повідомлялося, що 16 липня набувають чинності нові статті Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Він передбачає, що держслужбовців перевірятимуть на знання державної мови перед вступом на держслужбу.
Для цього потрібно отримати спеціальний сертифікат в результаті іспиту. Він складатиметься з чотирьох частин: "Культура мови" (24 тестові задання), "Читання" (20 тестів), "Письмо" (1 завдання відкритого типу), "Говоріння" (2 завдання відкритого типу).