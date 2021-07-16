В Україні стартувала реєстрація на іспит з української мови для держслужбовців

Сьогодні в Україні починається реєстрація на іспит із володіння державною мовою. Його здаватимуть претенденти на посади у держслужбі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Нацкомісії зі стандартів держмови Орисі Демської в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" .

Сам іспит розпочнеться 19 липня о 9:30. Далі впродовж перших двох тижнів щодня у будні відбуватимуться три іспитові сесії: з 9:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 і з 15:30 до 17:30.

"Це пов’язано з тим, що багато людей іде на конкурси на різні посади", - пояснила Демська.

Перевіряти роботи для встановлення рівня володіння державною мовою апарат Комісії і сама Комісія будуть протягом 15 календарних днів.

"Це означає, що довше точно не можна, але швидше можна. Тому я думаю, що перші сертифікати ми видамо якомога швидше", - зауважила вона.

Станом на сьогодні, іспитові майданчики облаштовані у Києві, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.

"Щоб не було збоїв, максимальна кількість – це 900 людей на день із розрахунку 300 людей на 1 сесію. Треба розуміти, що є пропускна здатність самої системи, є кількість екзаменаторів, які можуть перевірити певну кількість робіт. Якщо все це поєднати, то оптимальна кількість тих, хто протягом дня складає іспит, не має перевищувати 900 осіб", - розповіла вона.