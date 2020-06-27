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Сиве волосся може відновлюватися: вчені зробили несподівану заяву

STYLERЖиття    27.06.2020 - 20:02
Сиве волосся може відновлюватися: вчені зробили несподівану заяву
Вчені заявили про те, що сивина може зникнути (Фото: pixabay.com)

Вчені розповіли, в яких випадках сиве волосся можуть повернутися до свого первісного кольору

Волосся стає сивим не тільки через вік людини, але також через постійних стресів. Вчені з'ясували, що цей процес оборотний і волосся може повернутися до свого первісного кольору.

У новому дослідженні групи вчених з Колумбійського університету та Медичної школи Університету Майамі було доведено, що колір волосся може відновитися. Якщо сивина з'явилася в результаті стресу, то після усунення причини вони можуть повернутися до свого первісного окрасу. Про це пише видання Medicalxpress.

Вчені дослідили роль меланіну та деяких білків, які відповідають за колір волосся у людини. Добровольці надали дослідникам понад 400 зразків волосся для наукового експерименту. Було встановлено, що волосся, які посивіли від стресу, мають сивину тільки на кінчиках і по довжині, а ось біля коренів – ні.

Це доводить, що волосся посивіло не в силу природних змін в організмі людини, а від стресів. Після усунення стресу такі волоски відновлюють свій первісний колір. Опитування добровольців підтвердив цю гіпотезу вчених, через те, що майже всі розповіли про те, що пережили важкі періоди свого життя.

В одного з добровольців повернення природного кольору волосся збіглося з відходом у відпустку, в іншого – з успішним пошуком нової роботи. Саме в ці періоди сивина через стрес почала зникати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені заявили про незвичайні здібності йогурту, який може впоратися з небезпечною хворобою.

А також розповідали про те, що медики назвали способи, які допоможуть підбадьоритися після безсонної ночі.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України ученыеисследованиеволосы
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