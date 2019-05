Я на сьомому небі: принц Гаррі емоційно прокоментував народження сина

Меган Маркл і принц Гаррі стали батьками в понеділок, 6 травня. Хлопчик народився здоровим, вагою 3 кілограми 300 грамів, у 5 години 26 хвилин. Через кілька годин щасливий батько, який був присутній при народженні свого первістка, поспілкувався з пресою поділився своїми емоціями. Про це повідомляє CNN.

Принц Гаррі зізнався, що в його житті не так багато було народжень дитини, але народження його сина – це було щось неймовірне.

"Це було дивно, абсолютно неймовірно, і, як я вже сказав, я неймовірно пишаюся своєю дружиною. Як сказав би кожен батько, наша дитина просто приголомшлива. За цього маляти можна просто померти, тому я просто на сьомому небі", - повідомив пресі принц Гаррі.

Меган Маркл і принц Гаррі (Getty Images)

Яке ім'я дадуть новонародженому принц Гаррі і Меган Маркл поки не відомо, і герцог Сессекський зазначив, що більш детально повідомить про все у середу, 8 травня.

"Дитина трохи запізнилася, тому у нас було трохи часу, щоб подумати про це. Ми побачимося з вами, хлопці, приблизно через два дні, як і планувалося", - додав принц Гаррі.

