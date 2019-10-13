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На себе зовсім не схожа: Ані Лорак лякає шанувальників новими змінами

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Ані Лорак розкритикували за надмірну пластику

Ані Лорак, яка нерідко потрапляє в скандали, пов'язані з її дивними образами, знову натрапила на критику. Відповідні коментарі залишили фанати під постом виконавиці у соцмережі Instagram.

"Спасибі за любов... твою..." - загадково підписала опублікований відеоролик співачка.

Ані Лорак (видео:instagram.com/anilorak)

Коментатори зазначили, що старі композиції Ані Лорак були значно краще тих, що пишуться останнім часом. Крім того, артистці знову нагадали про надмірну пластику, а також покликали в Україну:

  • Ось це пісні! Не те, що нові...
  • Хто на Вас ще ходить?
  • Чекаємо в Україні з концертами!
  • На такій підлозі і вбитися можна!
  • Коли в Україну?
  • Вона вже на себе не схожа.

Ані Лорак (відео:instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що чутки про вагітність Ані Лорак ходять вже декілька тижнів, і вони почали посилюватися після того, як артистка перестала приховувати свої відносини з новим бойфрендом Єгором Глібом. Зовсім нещодавно вона опублікувала фотографію з новим коханим, з яким вони за руку йдуть по коридору.

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