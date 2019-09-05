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На себе подивися, урод! Нардепи поскандалили через українську мову (відео)

STYLERЖиття    05.09.2019 - 17:45
На себе подивися, урод! Нардепи поскандалили через українську мову (відео)
Народні депутати в Нацраді поскандалили через українську мову (колаж: РБК-Україна)

У Нацраді мовний конфлікт переріс в погрозу фізичною розправою

У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення розгорівся неабиякий мовний скандал, який закінчився взаємними нецензурними образами, погрозами і сутичками.

Інцидент стався в четвер, 5 вересня, під час розгляду позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne через телеміст, який вони хотіли провести з російським каналом.

Почалося все під час засідання - Ольга Герасим'юк, член Нацради, дала слово Вадиму Рабиновичу, який почав виступати російською мовою. Після зауваження Герасим'юк Рабинович заявив, що "закон про мову" не регламентує мову, на якій повинні спілкуватися народні депутати.

Далі в залі почалася бурхлива дискусія, до якої приєдналися нардепи Нестор Шуфрич (Опозиційна платформа - "За життя") і Олег Волошин, представник тієї ж партії.

У відповідь на одну з реплік Волошин вигукнув: "А, "шматки гі*на?"

На себе подивися, урод! Нардепи поскандалили через українську мову (відео)

Олег Волошин (фото: glavred.info)

Герасим'юк перервала засідання, але сутичка продовжилася вже в коридорі Нацради.

Один з учасників перестрілки пред'явив Волошину, що той "наїв свою пику на українських податках, коли гинули наші воїни".

"Ти на себе подивися, урод, бл*!" - вигукнув Волошин.

Тоді Олегу Волошину пригрозили, що він може заробити "на стусани".

Народні депутати в Нацраді поскандалили через українську мову (відео: 112 Україна)

Варто відзначити, що під Нацрадою в цей час проходила акція на підтримку позбавлення ліцензії скандального телеканалу. Під час протесту був затриманий один з учасників - відомий блогер і журналіст Юрій Гудименко, представник партії Демократична сокира.

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