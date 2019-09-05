На себя посмотри, урод! Нардепы поскандалили из-за украинского языка (видео)

Народные депутаты поскандалили из-за украинского языка в Нацраде (коллаж: РБК-Украина)

В Нацраде языковой конфликт перерос в угрозу физической расправой

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания разгорелся нешуточный языковой скандал, который закончился взаимными нецензурными оскорблениями, угрозами и стычками.

Инцидент произошел в четверг, 5 сентября, во время рассмотрения лишения лицензии телеканала NewsOne из-за телемоста, который они хотели провести с российским каналом.

Началось все во время заседания - Ольга Герасимьюк, член Нацсовета, дала слово Вадиму Рабиновичу, который начал выступать на русском языке. После замечания Герасимьюк Рабинович заявил, что "закон о языке" не регламентирует язык, на котором должны общаться народные депутаты.

Дальше в зале началась бурная дискусия, к которой присоединились нардепы Нестор Шуфрич (Оппозиционная платформа - "За жизнь") и Олег Волошин, представитель той же партии.

В ответ на одну из реплик Волошин воскликнул: "А, "куски го*на?"

Олег Волошин (фото: glavred.info)

Герасимьюк прервала заседания, но стычка продолжилась уже в корридорах Нацсовета.

Один из участников перепалки предъявил Волошину, что тот "наел свою рожу на украинских налогах, когда гибли наши воины".

"Ты на себя посмотри, урод, бл*!" - выкрикнул Волошин.

Тогда Олегу Волошину пригрозили, что он может заработать "на тумаки".

Народные депутаты поскандалили из-за украинского языка в Нацраде (видео: 112 Украина)

Стоит отметить, что под Нацсоветом в это время проходила акция в поддержку лишения лицензии скандального телеканала. Во время протеста был задержан один из участников - известный блогер и журналист Юрий Гудыменко, представитель партии Демократична сокира.