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Як зробити в'ялені помідори в мікрохвильовці: ви більше не підете за ними в магазин

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Четвер 10 лютого 2022 17:46
Як зробити в'ялені помідори в мікрохвильовці: ви більше не підете за ними в магазин Фото: Як приготувати в'ялені помідори в мікрохвильовці (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В'ялені помідори прийшли до нас з Італії. Там помідори сушать природним шляхом на сонці. Але виявляється, такі помідори можна приготувати дуже швидко вдома. І для цього не знадобиться духовка, досить буде мікрохвильовки.

Як приготувати в'ялені помідори в мікрохвильовці – читайте в матеріалі нижче.

Інгредієнти:

  • Оливкова олія - 50 мл
  • Помідори - 10 шт.
  • Прованські трави - 1 ч. ложка
  • Сіль морська - 2 г
  • Часник - 4-5 зубчиків

Спосіб приготування

Для в'ялених вибирайте щільні м'ясисті помідори. Їх потрібно ретельно помити під проточною холодною водою, обсушити та розрізати навпіл або на четвертинки.

Чайною ложечкою видаліть насіння. А потім підготовлені помідори посоліть на смак і посипте прованськими травами.

Викладіть помідори на плоску тарілку, яка підходить для використання в мікрохвильовій печі.

Помістіть помідори в мікрохвильовку і готуйте 6 хвилин при максимальній потужності.

Дайте їм охолонути та злийте рідину, якщо вона утворилася. А через 2-3 хвилини знову відправте їх на 6 хвилин в мікрохвильовку.

Знову дайте їм охолонути та злийте рідину, а потім відправте їх в третій раз на 6 хвилин в мікрохвильовку.

Ще теплі в'ялені помідори акуратно зніміть з тарілки та перекладіть в чисту суху банку. Додайте туди часник (можна видавити або нарізати тонкими пластинами).

І залийте рослинною олією так, щоб помідори були покриті повністю.

Зберігати такі помідори потрібно в холодильнику, якщо ви не збираєтеся їх відразу з'їсти. Але врахуйте, що дуже довго вони не простоять.

А ось ще один рецепт в'ялених помідорів в мікрохвильовці:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названий рецепт суперкорисного супу, який діти їдять із задоволенням.

А також розповідали про те, що лікар поділилася рецептом настоянки від тибетських цілителів.

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