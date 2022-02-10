ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как сделать вяленые помидоры в микроволновке: вы больше не пойдете за ними в магазин

Новина українською →
Четверг 10 февраля 2022 17:46
Как сделать вяленые помидоры в микроволновке: вы больше не пойдете за ними в магазин Фото: Как приготовить вяленые помидоры в микроволновке (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Вяленые помидоры пришли к нам из Италии. Там помидоры сушат естественным путем на солнце. Но оказывается, такие помидоры можно приготовить очень быстро дома. И для этого не понадобится духовка, достаточно будет микроволновки.

Как приготовить вяленые помидоры в микроволновке – читайте в материале ниже.

Ингредиенты:

  • Оливковое масло - 50 мл
  • Помидоры – 10 шт.
  • Прованские травы – 1 ч. ложка
  • Соль морская – 2 г
  • Чеснок – 4-5 зубчиков

Способ приготовления

Для вяленых выбирайте плотные мясистые помидоры. Их нужно тщательно помыть под проточной холодной водой, обсушить и разрезать пополам или на четвертинки.

Чайной ложечкой удалите семена. А потом подготовленные помидоры посолите по вкусу и посыпьте прованскими травами.

Выложите помидоры на плоскую тарелку, которая подходит для использования в микроволновой печи.

Поместите помидоры в микроволновку и готовьте 6 минут при максимальной мощности.

Дайте им остыть и слейте жидкость, если она образовалась. А через 2-3 минуты снова отправьте их на 6 минут в микроволновку.

Снова дайте им остыть и слейте жидкость, а потом отправьте их в третий раз на 6 минут в микроволновку.

Еще теплые вяленые помидоры аккуратно снимите с тарелки и переложите в чистую сухую банку. Добавьте туда чеснок (можно выдавить или нарезать тонкими пластинами).

И залейте растительным маслом так, чтобы помидоры были покрыты полностью.

Хранить такие помидоры нужно в холодильнике, если вы не собираетесь их сразу съесть. Но учтите, что очень долго они не простоят.

А вот еще один рецепт вяленых помидоров в микроволновке:

Напомним, ранее мы писали о том, что назван рецепт суперполезного супа, который дети едят с удовольствием.

А также рассказывали о том, что врач поделилась рецептом настойки от тибетских целителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт Рецепты
LITE
Свежий тренд: Дуа Липа возвращает в моду кислотные оттенки
Свежий тренд: Дуа Липа возвращает в моду кислотные оттенки