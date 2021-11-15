Алергія на холод: що це таке і як проявляється

Виявляється така реакція у вигляді нежиті, кропив'янки, висипань і сльозяться очей. Але причини алергічної реакції можуть бути й нетиповими – наприклад, на холод.

Алергія на щось - це специфічна реакція імунної системи людини на подразник. Найчастіше вона буває на харчові продукти, компоненти цих продуктів, пил, шерсть тварин і цвітіння різних рослин і дерев.

Що таке алергія на холод і як вона проявляється, розповіли фахівці в матеріалі Health.7days.

Алергію на холод ще називають холодовою кропив'янкою, оскільки основний її симптом – поява червонуватих плям з краями поліциклічної форми. При натисканні такі плями бліднуть.

Що входить в симптоми алергії на холод:

Печіння шкіри

Свербіж

Набряк кінцівок

Набряк інших частин тіла

Кропивниця

Червоні висипання на шкірі

Як відзначають фахівці, нежить, риніт, кашель, температура – говорять про застуду, а не про алергію.

Симптоми алергії на холод можуть зберегтися від декількох годин до декількох днів. Бувають і більш важкі форми такої алергії. Вони супроводжуються астмою, набряком Квінке, анафілактичним шоком, колапсом і гіпотензією. Загальна втома, слабкість і нервозність в поєднанні з іншим симптомами – також можуть бути.

Алергія на холод може проявлятися не тільки в холодну пору року, але і влітку – після купання в холодній воді або після сильного перемерзання.

Звідки з'являється така алергія

Причиною розвитку алергії на холод може стати неправильна робота імунної системи людини. Однак вчені досі не знають точної відповіді на це питання. Є фактори, які сильно впливають на розвиток алергії:

Генетично запрограмована підвищена проникність шкіри та слизових

Особливості імунної відповіді на зовнішні подразники

Зміна вродженого балансу протизапальних медіаторів

Підвищена чутливість периферичних тканин до медіаторів алергії

Порушення ферментативної діяльності фагоцитів

Вроджене порушення процесів дезактивації біологічно активних речовин

Як поставити діагноз

Зазвичай для встановлення алергену роблять спеціальні проби та знаходять подразника імунної системи. У випадку з підозрою на алергію на холод, на руку людини поміщають шматочок льоду на кілька хвилин. Зазвичай цього достатньо, щоб з'явилася реакція на холодну температуру.

Крім того, медики стверджують, що холодова алергія може виникнути несподівано, в будь-якому віці та також зникнути через деякий час при дотриманні профілактичних заходів.

Для лікування алергії на холод використовують такі ж методи, як і при будь – якій іншій алергії - повне усунення основного подразника, антигістамінні засоби, сорбенти, пробіотики, вітаміни та засоби для прискорення регенерації шкірних покривів.