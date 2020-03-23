Як зробити антисептик з горілки: детальна інструкція (фото)

Антисептик для рук можна зробити з горілки (Колаж РБК-Україна)

Лікарі розповіли, як зробити антисептик з горілки в період коронавіруса COVID-19

Коронавірус в Україні продовжує заражати людей і вже відомо про більш ніж 70 випадках. Люди масово скуповують всілякі засоби захисту, медичні маски та вчаться готувати санитайзери та антисептики з підручних засобів.

Група швейцарських і німецьких вчених провела дослідження слабких і міцних алкогольних напоїв з вмістом етанолу і з'ясувала, що вони вбивають коронавірус COVID-2019 в концентрації до 30%.

Як рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я, до складу антисептиків для рук повинно входити не менше 75-80% спирту. Такий розчин ефективний для більшості мікробів і вірусів. У домашніх умовах такий розчин можна виготовити тільки при наявності чистого спирту. Однак його у продажу вже давно немає.

Нове дослідження алкогольних напоїв доводить, що в якості основи для антисептика можна взяти звичайну горілку, оскільки 30% концентрація етанолу вбиває коронавірус. Крім горілки для антисептика знадобиться ще два інгредієнти – перекис водню 3% і гліцерин.

Перекис водню потрібна для того, щоб знищити спори, які можуть бути в тарі після з'єднання всіх інгредієнтів розчину. А гліцерин потрібно додавати для того, щоб зволожувати компоненти шкіри для підвищення переносності розчину.

Склад антисептика:

Горілка – 350 мл

Перекис водню – 15 мл (столова ложка)

Гліцерин – 5 мл (чайна ложка)

Як приготувати антисептик на основі горілки

Не варто для антисептика брати дорогі сорти горілки, підійдуть звичайні. Горілку можна налити в чарку і змочити стінки, щоб гліцерин не осідав на склі. В стопку додати інші інгредієнти, перемішати та вилити назад в пляшку.

Після перемішування ВООЗ рекомендує дати настоятися розчину 72 години, щоб дати можливість знищити спори мікроорганізмів, які можуть бути присутніми в спирті або на посуді. Пляшку варто позначити, щоб ніхто не переплутав антисептик зі звичайною горілкою.

Через 72 години антисептик можна перелити в зручну тару і пристосувати дозатор від рідкого мила.

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