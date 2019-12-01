Зроблені на абортивному матеріалі: Супрун розвінчала популярні міфи про вакцини

Супрун розповіла про популярні міфи щодо вакцин (фото: РБК-Україна)

Супрун продовжує давати українцям корисні поради

Уляна Супрун допомогла українцям розібратися в питанні про вакцинації і розповіла де правда, а де просто маніпуляція. В мережі є інформація про те, що вакцини неетичні й небезпечні, бо зроблені на абортивному матеріалі. Експерт на своїй сторінці в Facebook розповіла про це.

Супрун зазначила, що вперше ця інформація з'явилася в 2007 році на сайті російської церковної пропаганди Правмір. Англомовні джерела теж обговорюють це питання, але в менш драматичному ключі.

Майже половина повідомлень в твіттері про вакцинації створена російськими ботами задля легітимації дискусії про вакцину. Противники вакцинації намагаються маніпулювати тезою, що вакцинація нібито комусь вигідна.

Супрун розповіла про популярні міфи щодо вакцин (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Яке відношення має абортивний матеріал до вакцин?

Віруси можуть жити і розмножуватися завдяки перебуванню в живій клітині, використовуючи її енергетичних запаси і апарат синтезу білка та ДНК. Тому, коли почали досліджувати віруси, виникла необхідність у культурі клітин.

Деякі з цих клітинних ліній дійсно походять від абортивного матеріалу. Інші відбуваються з культур курячих ембріонів або клітин приматів. Але з тих пір пройшло багато пасажів (пересадок клітин в нове середовище і їх поділ). Тому ті клітинні лінії, на яких вирощують віруси кору чи краснухи не є безпосередньо тканиною абортовану 50 років тому ембріона.

Тому сьогодні ніхто не збирає по лікарнях ембріонів, щоб виробити черговий лот вакцини. Вакцини не містять абортивний матеріал або клітини, які "стануть в тілі пухлинними". Заради виробництва вакцин жінок не закликають робити аборти.

Альтернативою використанню клітинних ліній (і абортивних і пухлинних, як сумно відома лінія HeLa, матеріал для якої було взято без згоди Генрієтти Лакс) є рекомбінантні технології - ГМО. За словами Супрун, ГМО це не страшно, але противники вакцинації часто і проти генетичної інженерії.