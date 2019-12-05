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Скандал з Cosmopolitan: за що зацькували Пліхіну і що з нею буде тепер

STYLERЖиття    05.12.2019 - 13:16
Скандал з Cosmopolitan: за що зацькували Пліхіну і що з нею буде тепер
Скандал з редактором Cosmo Євгенією Пліхіной (Колаж РБК-Україна)

Скандал з редактором Cosmopolitan Ukraine Євгенією Пліхіною набирає обертів

Заступника головного редактора Cosmopolitan Ukraine Євгену Пліхіну, яка потрапила в скандал через свою публікацію про похорон співробітників СБУ, звільнено із займаної посади. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook головний редактор видання Олександра Буринська.

Вона повідомила, що у зв'язку з ситуацією журнал припиняє свою співпрацю з Євгенією Пліхіной, а також висловила співчуття родині загиблого Дениса Волочаєва.

"Бренд Cosmopolitan беззастережно на боці свого народу в боротьбі за збереження незалежності і суверенітету, висловлює підтримку героям, які захищають Україну і поважає світлу пам'ять загиблих, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє", - сказано в офіційній заяві.

Скандал з Євгенією Пліхіной, заступником головного редактора Cosmopolitan Ukraine розгорівся 4 грудня, після того, як дівчина опублікувала на своїх сторінках у соціальних мережах саркастичний пост про пишний похорон. З'ясувалося, що мова йшла про прощання з полковником Центру Спеціальних Операцій "Альфа" Денисом Волочаєвим, який загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі.

Після резонансу в соцмережах, Пліхіна спочатку спробувала вибачитися, а потім видалила публікацію в соцмережах. Після – вона видалила свою сторінку у Facebook, а решта – закрила.

Сайт Миротворець вніс Євгенію Пліхіну в базу "Чистилища" за наругу над пам'яттю загиблого українського бійця.

"Вона зробила дуже боляче нам усім. Навіть болючіше, ніж ті, хто в нас стріляє на тій стороні. Ті стріляють в обличчя, а такі, як вона – в спину. Саме такі створення найбільше стомилися від тієї війни, яку розв'язали російські загарбники і проросійські бойовики", - зазначили в Миротворці.

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