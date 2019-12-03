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Українці і росіяни - одне і теж: в паризькій школі розгорівся скандал

STYLERЖиття    03.12.2019 - 13:43
Українці і росіяни - одне і теж: в паризькій школі розгорівся скандал
Скандал у Парижі (фото: колаж РБК-Україна)

У Парижі стався скандал в школі через національну ідентифікацію

В одній з паризьких шкіл вчителька італійської мови назвала українців і росіян одним народом. Про це розповіла українська письменниця Ірена Карпа на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, її восьмирічна дочка вийшла заплакана зі школи і запитала у мами, як по-російськи сказати: "Ласкаво просимо в Росію". Ірена сильно здивувалася питанням дочки, і тоді та їй пояснила, що вчителька італійської мови знімає дітей у фільмі про глобальне потепління.

При цьому всіх дітей визначили за різними групами. В групу "Американці" вже набрали багато дітей, хоча вони не були справжніми американцями. Дочка Карпи Кайя спробувала пояснити вчительці, що вона українка, але жінка заявила, що це одне і теж і визначила її в групу "Росіяни".

Українці і росіяни - одне і теж: в паризькій школі розгорівся скандал

Ірена Карпа з деьми (фото: facebook.com/ChorniVivtsi)

Вчителька зазначила, що якщо Каї ця група не подобається, то вона може не приймати участь в зйомках фільму. Ірену Карпу дуже обурила позиція італійки, яка не знає географію та історію.

Карпа заявила, що збирається піти до директора школи і розповісти про цей інцидент. При цьому вона зазначила, що її повністю підтримує її французький чоловік, який також піде з нею в школу. Крім того, він запропонував роздрукувати вчителю матеріал про війну на Донбасі і Голодомор.

Нагадаємо, що кількість учнів з навчанням українською мовою в окупованому Криму зменшилося в 150 разів або на 87%.

Раніше повідомлялося про те, що посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто незадоволений тим, що на Закарпатті угорським дітям занадто багато викладають українську мову.

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