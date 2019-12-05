Скандал с Cosmopolitan: за что затравили Плихину и что с ней будет теперь

Скандал с редактором Cosmo Евгенией Плихиной (Коллаж РБК-Украина)

Скандал с редактором Cosmopolitan Ukraine Евгенией Плихиной набирает обороты

Заместителя главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгению Плихину, которая угодила в скандал из-за своей публикации о похоронах сотрудников СБУ, уволили с занимаемой должности. Об этом сообщила на своей странице в Facebook главный редактор издания Александра Буринская.

Она сообщила, что в связи с ситуацией журнал прекращает свое сотрудничество с Евгенией Плихиной, а также выразила сочувствие семье погибшего Дениса Волочаева.

"Бренд Cosmopolitan безоговорочно находится на стороне своего народа в борьбе за сохранение независимости и суверенитета, выражает поддержку героям, которые защищают Украину и уважает светлую память погибших, отдавших свою жизнь за наше мирное будущее", - сказано в официальном заявлении.

Скандал с Евгенией Плихиной, заместителем главного редактора Cosmopolitan Ukraine разгорелся 4 декабря, после того, как девушка опубликовала на своих страницах в социальных сетях саркастичный пост о пышных похоронах. Выяснилось, что речь шла о прощании с полковником Центра Специальных Операций "Альфа" Денисом Волочаевым, который погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе.

После резонанса в соцсетях, Плихина сначала попыталась извиниться, а потом удалила публикацию в соцсетях. После – она удалила свою страницу в Facebook, а остальные – закрыла.

Сайт Миротворец внес Евгению Плихину в базу "Чистилища" за надругательство над памятью погибшего украинского бойца.

"Она сделала очень больно нам всем. Даже больнее, чем те, кто в нас стреляет на той стороне. Те стреляют в лицо, а такие, как она – в спину. Именно такие создания больше всего утомились от той войны, которую развязали российские захватчики и пророссийские боевики", - отметили в Миротворце.