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SCM как владелец "Азовстали" получил в Испании престижную международную награду

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Понедельник 07 ноября 2022 13:53
SCM как владелец "Азовстали" получил в Испании престижную международную награду Фото: SCM как владелец "Азовстали" получил в Испании престижную международную награду (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Испанское издание El Español отметило ежегодной премией защитниц Азовстали и владельца завода компанию SCM Рината Ахметова.

Церемония награждения прошла в Мадриде, сообщается на сайте El Español.

В частности, наградой были отмечены женщины, защищавшие Мариуполь от российского нашествия, а также представительниц Ассоциации семей защитников "Азовстали". От их имен награду получили парамедик Екатерина "Птичка" Полищук и жена защитника Мариуполя и представитель Ассоциации Ольга Андрианова.

Награду "За Солидарность" владельцам "Азовстали" получила Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM - инвестиционной компании Рината Ахметова.

"Это награда для Азовстали, защитников завода и Мариуполя, горожан и украинцев. И для нас, для бизнесов SCM, для господина Ахметова как нашего инвестора большая честь сделать вклад в защиту Мариуполя и в победу Украины, которая, я уверена, неотвратима", - сказала в своей речи Наталья Емченко.

SCM как владелец &quot;Азовстали&quot; получил в Испании престижную международную награду

Президент El Español Педро Рамирез подчеркнул, что женщины "Азовстали" олицетворяют и синтезируют ценности издания: "свободу, справедливость, равенство, стойкость, независимость, воинственность и достоверность".

El Español – лидер среди испанских СМИ по аудитории почти 20 миллионов зрителей.

Los Leones de El Español 2022 – ежегодная премия издания El Español, которую вручают людям за весомые достижения в обществе.

Гостями нынешнего мероприятия награждения стали министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес; министр обороны Маргарита Роблес; мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Алмейда.

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