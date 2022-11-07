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SCM як власник "Азовсталі" отримав в Іспанії престижну міжнародну нагороду

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Понеділок 07 листопада 2022 13:53
SCM як власник "Азовсталі" отримав в Іспанії престижну міжнародну нагороду Фото: SCM як власник "Азовсталі" отримав в Іспанії престижну міжнародну нагороду (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Іспанське видання El Español відзначило щорічною премією захисниць Азовсталі і власника заводу компанію SCM Ріната Ахметова.

Церемонія нагородження пройшла у Мадриді, повідомляється на сайті El Español.

Зокрема, нагородою було відзначено жінок, які боронили Маріуполь від російської навали, а також представниць Асоціації родин захисників "Азовсталі". Від їхніх імен нагороду отримали парамедик Катерина "Пташка" Поліщук та дружина оборонця Маріуполя і представниця Асоціації Ольга Андріанова.

Нагороду "За Солідарність" власникам "Азовсталі" отримала Наталія Ємченко, директор з комунікацій SCM - інвестиційної компанії Ріната Ахметова.

"Це нагорода для Азовсталі, захисників заводу та Маріуполя, містян та українців. І для нас, для бізнесів SCM, для пана Ахметова як нашого інвестора велика честь зробити вклад у захист Маріуполя й у перемогу України, яка, я впевнена, невідворотна", - сказала у своїй промові Наталя Ємченко.

SCM як власник &quot;Азовсталі&quot; отримав в Іспанії престижну міжнародну нагороду

Президент El Español Педро Рамірез наголосив, що жінки "Азовсталі" втілюють і синтезують цінності видання: "свободу, справедливість, рівність, стійкість, незалежність, войовничість та достовірність".

El Español - лідер серед іспанських ЗМІ за аудиторією майже 20 мільйонів глядачів.

Los Leones de El Español 2022 - щорічна премії видання El Español, яку вручають людям за вагомі досягнення у суспільстві.

Гостями цьогорічного заходу нагородження стали міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес; міністр оборони Маргарита Роблес; мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес Алмейда.

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