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Думав, що на проєкт не візьмуть: зірка "Танців з зірками" Логай показав неприємний момент

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Київ , Неділя 28 листопада 2021 17:35
Думав, що на проєкт не візьмуть: зірка "Танців з зірками" Логай показав неприємний момент Фото: Артур Логай і Анна Кареліна (instagram.com/logai.arthur)
Автор: Роман Мирончук

Танці з зірками 2021 сьогодні, 28 листопада, покажуть суперфінал, в який пройшли троє учасників, включаючи українського актора Артура Логя. З нагоди закінчення проєкту Логай показав, як починався його шлях до танців. Він був в числі улюбленців у режисерів і хореографів, навіть незважаючи на падіння під час кастингу.

Цей момент він опублікував в Instagram-сторіз.

Коли актор розтягнувся на паркеті, то відразу подумав про те, що це "жирна крапка" в кастингу.

Думав, що на проєкт не візьмуть: зірка &quot;Танців з зірками&quot; Логай показав неприємний момент

Скріншот з Instagram

Продюсер шоу Олена Коляденко розповіла про Логая. Він був у всіх в трійці лідерів.

"Ще один секрет... у нас був внутрішній закритий чат, де після кастингу зірок режисери і хореографи виставляли свої бали учасникам. Так от за сумою балів Артур Логай був серед трійки лідерів хлопчиків і трійки фіналістів. Ми повірили в нього відразу, ще влітку", - заявила Коляденко.

Вона також показала відео моменту репетиції. На ньому Логай разом зі своєю партнеркою Анною Кареліною готуються до третього ефіру шоу.

Нагадаємо, букмекери визначили, у кого сьогодні найбільше шансів на перемогу у суперфіналі "Танців з зірками".

Ми також писали про те, що Санта Дімопулус повернулася на "Танці з зірками" і влаштувала пристрасний вальс з Дмитром Дікусаром і Ольгою Харлан.

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Танцы со звездами
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