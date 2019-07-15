Щасливчики тижня: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень

Відомий астролог Павло Глоба дав гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 15 по 21 липня. За його прогнозом, самим щасливим у найближчий тиждень стане Тілець. Для більшості знаків Зодіаку наступний тиждень стане передбачуваним, але місцями не дуже незрозумілим.

У Овнів найближчим сім днів буде різко змінюватися настрій, а середа-четвер-п'ятниця пройдуть в позитивному і гармонійному стані планет. Астролог рекомендує приховати негатив і спілкування будувати тільки на позитивних емоціях.

Тельці отримають чарівний тиждень, так як зірки і планети будуть максимально позитивними і творчими. На вихідних буде вдалим релакс. Найближчий тиждень ідеально підходить для відряджень, зміни обстановки, нових знайомств, а також для роботи.

У Близнюків загостриться інтуїція, але астролог рекомендує поєднувати це почуття з працьовитістю. Наприкінці тижня потрібно закінчити проект, а також розпочати новий.

У Раків найбільш вдалими стануть 20 і 21 липня. В цілому, цей тиждень обіцяє бути романтичним і позитивним. Можна запланувати знайомство з батьками другої половини, а от від людей, які викликають роздратування, краще триматися подалі.

У Львів початок тижня почнеться з пошуку мотивації та ентузіазму. Павло Глоба попереджає, що у представників цього знаку може з'явиться енергетичне виснаження, з яким треба боротися за допомогою відпочинку і приємного спілкування з близькими. Тиждень не підходить для ризику та для того, щоб починати нові проекти.

Діви будуть зайняті духовним пошуком, а також пошуком друзів. Протягом тижня можуть виникнути несподівані зміни як у справах, так і в любові. Вихідні можуть стати проблемними, так як планети увійдуть в дисонанс. Ці дні варто присвятити відпочинку.

У Терезів починається період, коли вони зможуть розраховувати тільки на свої власні сили, тому в критичних ситуаціях в найближчі дні ризикувати не варто. Також можуть з'явитися нові завдання чи обов'язки. Кінець тижня варто провести на романтичному побаченні або шопінгу.

Скорпіонам зірки обіцяють хороший продуктивний тиждень, але астролог попереджає, що можуть загостритися страхи, негативні думки і комплекси. А от у стосунках з половинкою буде все спокійно і гладко. Також можливе нове захоплююче знайомство.

Стрільці в найближчий тиждень будуть схильні до депресивних станів, спалахів гніву і розладів. Глоба рекомендує знімати ці стани спілкуванням з близькими людьми, з половинами, з друзями, а також частіше бувати на свіжому повітрі.

Козерогам рекомендується у найближчий тиждень включити позитивне мислення, так як саме такий настрій стане джерелом удачі. Тиждень стане вдалим у справах і на роботі, але ризикувати не варто. В особистих відносинах відбудеться динамічний розвиток. А ось у фінансовому плані можливі негаразди.

Водоліям зірки обіцяють удачу з самого початку тижня, і вона буде супроводжувати представникам цього знаку весь тиждень. Можна сміливо вирішувати складні завдання на роботі і розвивати романтичні відносини. Кінець тижня буде складним, так як всі сили Водоліїв будуть закінчуватися. Варто уникати сварок і конфліктів.

У Риб найближчий тиждень стане вдалим у сфері фінансів та праці. Однак зірки не радять просувати нові ідеї, а відкласти їх на потім. Найбільша удача чекає тих представників знаку, які працюють з цифрами. Варто приділити увагу особистому життю або навіть вирушити в інше місто.

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