Як і коли садити квасолю, щоб отримати хороший урожай: важливі правила

Часто квасолю називають м'ясом здорових людей, оскільки вона не тільки поживна і багата на білок, а й корисна.

Коли садити квасолю

Зазвичай, квасолю сіють в травні, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 12-15 градусів. Прикмета, яка підкаже вам, що прийшов час садити квасолю - цвітіння каштана.

Виткі сорти квасолі висаджують на тиждень пізніше, ніж прямостоячі.

Квасолю можна сіяти в декілька прийомів: кожні 10 днів із середини травня по початок липня. Багато вирощують квасолю і горох навколо яблунь, які захищають бобові від холодного вітру.

Зокрема, насіння напередодні посадки перебирають, на ніч замочують у воді для набухання, а вранці, перед самою посадкою, опускають на 5 хвилин у розчин борної кислоти (1 г на 5 л води) - це захистить насіння від комах-шкідників і багатьох хвороб.

Як садити

Кущові сорти сіють на глибину 5-6 см з інтервалом 20-25 см між кущами. Виткі сорти сіють рідше: через 25-30 см між екземплярами і міжряддями завширшки близько пів метра. У ямку кладуть по 5-6 квасолин.

Якщо ви побоюєтеся, що нічні заморозки можуть повернутися, то краще накрити посіви плівкою.

Догляд за квасолею включає регулярний полив, прополювання, розпушування ґрунту, підживлення, підв'язування пагонів та прискорення дозрівання бобів.

Після посадки квасолю поливають за потреби - раз на тиждень або рідше.

Найкраща вода для квасолі - дощова, але якщо її немає, то варто налити у велику ємність водопровідну воду і дати їй відстоятися хоча б добу перед тим, як поливати квасолю.

Як правильно садити фасолю (freepik)

Підживлення

Квасолю підживлюють суперфосфатом у кількості 30-40 г на м², а в період бутонізації вносять калійну сіль із розрахунку 10-15 г на ту ж одиницю площі. У період дозрівання бобів можна внести в ґрунт деревну золу.

Зазначимо, що найчастіше пошкоджують рослину квасолева зернівка, капустяна і городня совки. Совки відкладають на наземних частинах квасолі яйця, а личинки, що вилупилися з них, починають їсти зелень та плоди рослини.

Збирання та зберігання квасолі

Збирати молоду квасолю можна через два тижні після появи квіток, коли плоди досягнуть максимальної величини. Зрізають стручки ножицями кожні два дні вранці, поки вони ще насичені нічною вологою.

Якщо ви вирощуєте квасолю на зерно, то збирати врожай можна один раз, коли квасоля дозріє, а стручки висохнуть. Стебла зрізують біля самої землі, зв'язують пучками і підвішують униз верхівкою в сухому місці. Потім за два тижні, коли насіння дозріє і висохне, його вилущують зі стручків і відправляють на зберігання в скляний посуд.