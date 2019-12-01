Савченко розповіла про пропозиції заміж: стримує тільки одне (відео)

Надія Савченко, український державний і політичний діяч, яка нещодавно знайшла нову роботу, розповіла про особисте життя. В інтерв'ю Катерині Осадчій екс-кандидатка в президенти зізналася, що часто отримує пропозиції руки і серця. Про це йдеться в сюжеті "Світського життя".

Катерина Осадча взяла коментар у екс-депутата Верховної Ради під час святкування дня народження Дмитра Гордона. На урочистостях також був Василь Грицак, який колись посадив Надію Савченко у в'язницю, проте екс-чиновниця пообіцяла не псувати свято особистим конфліктом.

Також вона відповіла на питання, які стосуються її заміжжя.

"Так, і поки що чоловіків стримує тільки одне: я ще досі під судами, нагадаю, за нібито вчинення терористичного акту. Тому поки ще чоловіки думають, хто зможе розділити зі мною мою досить непросту долю", - зізналася вона.

Надія Савченко також розповіла, хто пропонує їй вийти заміж.

"Це політики, це бізнесмени, це бандити, це військові, це прості працьовиті хлопці, будівельники. Тобто великий набір", - підсумувала екс-чиновниця.

Надія Савченко розповіла про пропозиції заміж

Нагадаємо, що народний депутат Верховної Ради VIII скликання Надія Савченко, яка балотувалася в одномандатному виборчому окрузі № 51 у Донецькій області (він виявився найменшим в Україні), отримала лише вісім голосів на свою підтримку.