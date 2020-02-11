Савченко в червоному платті знову "отожгла" (відео)

Надія Савченко знову відзначилася неординарною поведінкою
Надія Савченко знову відзначилася своєю поведінкою. На цей раз колишній нардеп Верховної Ради вирішила поплавати в холодному океані. Для цього Надія одягла довгу червону сукню і занурилася в холодну воду, про що вона і повідомила на своїй особистій сторінці в соцмережі Facebook.
"Якщо ти вже на краю, не втрачай мить. Північний Льодовитий океан", - багатозначно підписала Савченко відеоролик.
На відео показано, як Надія босоніж йде по крижинам, прямуючи до океану, щоб зробити заплив. Спочатку екс-нардеп не наважується пірнути, але потім все ж заходить у воду і пливе.
Надія Савченко купалася в океані (відео: facebook.com/Savchenko.Nadiia)
Користувачі мережі неоднозначно відреагували на поведінку Савченко. Деякі написали, що вона дуже смілива, а інші вважають, що це нерозумно.