У Саудівській Аравії знайшли відбитки ніг древніх людей: жили 120 тис. років тому

У Саудівській Аравії виявлено відбитки стопи людини, яким близько 120 тисяч років. Також вчені виявили тут сліди слонів, які жили на цій території приблизно 400 тисяч років тому. Про це повідомляє Science Advances з посиланням на дослідження вчених з Інституту хімічної екології Макса Планка.

Фахівці запевняють, що ця дивовижна знахідка є найдавнішим доказом існування Homo Sapiens на Аравійському півострові.

Скам'янілі сліди семи представників пралюдей виявлені в пустелі Нефуд. Крім людських відбитків збереглися сліди коней, верблюдів і слонів. Відомо, що слони жили тут 400 тисяч років тому.

За версією вчених, на території пустелі колись було озеро. Саме тому тут зосереджені десятки відбитків. Тварини приходили сюди, щоб напитися води, а стародавні люди, щоб поповнити запаси води.

"Ми знаємо, що люди відвідували озеро, але відсутність кам'яних знарядь праці або доказів розбирання туш тварин свідчить про те, що їх відвідування озера було недовгим", ㅡ розповів Метью Стюард, глава дослідницької групи.

На території пустелі імовірно було озеро (фото: advances.sciencemag.org)

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