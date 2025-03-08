Сатурн в сложном аспекте. Что обещает астропрогноз на 8 марта и какие советы нужно учесть

В субботу, 8 марта, день может быть тяжелым. Впрочем, важные советы спасут от ошибок и позволят удачно распланировать сутки.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что сулит прогноз на сегодня.

Прогноз астропогоды на 8 марта

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Из-за ретроградности Венеры лучше отказаться от пластических операций и серьезных одноразовых косметологических процедур, подписания важных сделок и получения кредитов, приобретения новых кошельков", - предупредила Соловьева.

По ее словам, этот день может быть стрессовым. Поэтому стоит избегать соблазнов и отказаться от эгоизма и мрачных мыслей. Не проявляйте негативные эмоции, не ведитесь на провокации, не обманывайте и не конфликтуйте. Завершайте текущие дела, занимайтесь рутинной работой, делайте всю черновую работу.

"8 марта - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "большим несчастьем", - отметила эксперт.

"В субботу Сатурн будет в сложном аспекте с Солнцем. Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно - о пожилых людях и о тех, кто потерял дом. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - напомнила она важные советы.

Также следует не забывать, что до 9 марта Юпитер будет находиться в разрушительном градусе Близнецов. А это может принести разочарование в жизни, пессимизм, уныние. Поэтому важно воздержаться от рисков, не доверяйте не тем людям, будьте осторожными и откажитесь от рискованных дел.

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