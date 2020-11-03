Хто такий Сарік, якого відчихвостив Зеленський: пошляк і КВКшник-невдаха

Володимир Зеленський і Сарік Андреасян (колаж: РБК-Україна)

Володимир Зеленський відповів вірменському режисеру Саріку Андреасяну

Володимир Зеленський вранці 3 листопада написав гнівний пост, відповівши на звинувачення вірменського режисера Саріка Андреасяна в тому, що Україна постачала Азербайджану фосфорні бомби під час війни в Нагірному Карабасі.

Чому Андреасян пред'явив звинувачення Києву в допомозі Азербайджану і що відомо про режисера - читайте в нашому матеріалі.

У чому суть конфлікту між Зеленським і Андреасяном

Так, Андреасян написав про те, що вони з Зеленським знайомі багато років, Олена Зеленська готувала йому чай на кухні, а сам він звав колись Володимира грати в його фільмі. Але тепер все змінилося, коли він побачив "обпалені вибухами фосфорних бомб тіла вірменських дітей".

Вірменський режисер стверджує, що це Зеленський продав зброю "нашим сусідам, щоб закріпити свою дружбу з ними".

Зеленський відповів, що Сарік повірив фейкам про Україну, яка нікому і ніколи не постачала фосфорні бомби.

Хто такий Сарік Андреасян

Саріку Андреасяну 36 років, він народився в Єревані і його називають російсько-вірменським кінорежисером сценаристом, продюсером і актором КВК.

Під час навчання в університеті грав у регіональній лізі КВК в команді "Справжні вірмени", однак після того, як телевізійне творче об'єднання "АМіК" дізналося про те, що команда активно гастролює і без юридичного дозволу використовує бренд "КВК", команда була не допущена до вищої ліги КВК. Після переїзду в Москву закінчив Майстерню Юрія Гримова" за фахом "режисер кіно" і став спеціалізуватися на музичних відеокліпах та рекламі.

Після навчання писав сценарії, в тому числі для серіалу "Не родись вродливою" і в 2006 році отримав можливість зрежисирувати малобюджетний трилер "45 сантиметрів" за власним сценарієм, але проект був зупинений під час знімального процесу через відсутність грошей. Знімав гумористичні програми для телебачення, один відеокліп для початківця виконавця, пілотні серії для серіалу, що так і не вийшов в ефір.

У 2008 комедія Андреасяна "ЛОпуХИ" з відомими КВКшниками стала досить успішною і окупився в прокаті. Написав сценарій до фільму "Весняний перець", але зйомки були припинені. Брав участь в якості режисера і сценариста у картині "Службовий роман. Наш час" (2011), де знявся Володимир Зеленський. Фільм отримав в основному негативні відгуки в пресі.

Володимир Зеленський и Сарік Андреасян

У вересні 2010 року заснував кінокомпанію Enjoy Movies, після цього Андреасян став не тільки режисером і сценаристом своїх фільмів, але і продюсером. Першим проектом став касово успішний фільм "Вагітний". Але він отримав у більшості розгромні рецензії кінокритиків, які вважали його плагіатом фільму Айвена Райтмана "Джуніор" 1994 року.

Компанія Андреасяна зняла 15 фільмів в 2010-2013 роках. І лише один з них - "Мами" і його продовження "З новим роком, мами!" отримав в основному високі оцінки. Причому Enjoy Movies стала досить успішною і рентабельною на російському ринку.

У 2013-му об'єднався з світовими кіноділками, щоб вийти на міжнародний рівень. Їхня компанія Glacier Films зняла зокрема "Пограбування по-американськи" з Едріаном Броуді, Хейденом Крістенсеном, Джорданою Брюстер і репером Ейконом в головних ролях. Але фільм отримав переважно негативні оцінки критиків. Компанія зняла ще кілька "середніх фільмів". А ось амбітний проект "Пограбування по-американськи" у прокаті провалився.

Восени 2015 року пройшли зйомки фільму "Землетрус". Російсько-вірменська стрічка була висунута на здобуття премії "Оскар" від Вірменії, однак отримала відмову через переважаючого російський внесок у виробництво фільму. При цьому фільм високо оцінили критики.

А ось картина про радянських супергероїв "Захисники" 2015-го була розгромлена критиками, ставши четвертим найгіршим фільмом за всю історію спостереження.

У липні 2017 року студія Enjoy Movies повідомила про намір оголосити себе банкрутом, однак вже в серпні відкликала заяву про банкрутство.

Багатьма критиками неодноразово зазначалося, що більшість комедій режисера відрізняються вульгарним і досить невдалим гумором, а також посередньою грою акторів, величезною кількістю реклами і неякісними сценаріями.

Крім того Андреасян відомий неоднозначними висловлюваннями. Зокрема, він заявив, що Квентін Тарантіно і брати Коени роблять "кіно не глядацьке", Вуді Аллен "простий як дві копійки", картина "Королівство повного місяця" Уеса Андерсона - "вища ступінь дебілізму", фільми російських режисерів, які отримують нагороди на міжнародних фестивалях, є "шнягою", а їхні творці "свою країну намагаються виставити гівном".

Нагадаємо, що режисер Сарік Андреасян нещодавно заявив, мовляв Київ продавав Азербайджану фосфорні бомби під час військових дій в Нагірному Карабасі. У відповідь Зеленський написав великий піст і повідомив, що Сарік повірив фейкам і Україна ніколи і нікому не постачала фосфорних бомб.