Зеленський жорстко поставив на місце вірменського КВНщика: де ти був, коли вбивали українців?

Володимир Зеленський відреагував на звернення вірменського режисера (фото: РБК-Україна)

Вірменський режисер звинуватив президента України в смерті вірменських дітей і Зеленський відповів йому

Володимир Зеленський відреагував на звернення до нього російського режисера вірменського походження, в якому той звинуватив главу України в смерті вірменських дітей.

Сарік Андреасян заявив, що Київ продавав Азербайджану фосфорні бомби під час військових дій в Нагірному Карабасі. Про це Сарік написав на своїй сторінці в Instagram.

Андреасян написав, що у нього багато друзів-українців по всьому світу, але він не може пишатися тими, у кого руки в крові. Також він заявив, що Крим належить Росії.

"Я завжди пишався тим, що якийсь проміжок свого життя я був твоїм другом, і завжди в усіх своїх інтерв'ю говорив, що ти людина з великим серцем. А вчора я дивився на обпалені вибухами фосфорних бомб тіла вірменських дітей, і, як з'ясувалося, це ти їх продав нашим сусідам, щоб закріпити свою дружбу з ними. Я б хотів сказати тобі: "Будь ввічливий — це людина", але, мабуть, коли ви сідаєте на ці "стільці", то всі стаєте га**онами і все людське і добре залишаєте десь у минулому. У мене багато друзів-українців від Каліфорнії до Москви, але я і мій народ не можемо пишатися дружбою з тим, у кого руки в крові. І, раз вже така історія, хотів би сказати, що Крим наш", - написав режисер.

Сарік Андреасян і Володимир Зеленський (фото: instagram.com/sarik_andreasyan)

Андреасян написав про те, що вони з Зеленським знайомі багато років, Олена Зеленська готувала йому чай на кухні, а сам він звав колись Володимира грати в його фільмі.

Володимир Зеленський своєю чергою відповів вірмену на своїй Facebook-сторінці. Там глава держави написав великий допис і повідомив, що Сарік повірив фейкам і Україна ніколи і нікому не постачала фосфорних бомб.

"Розумію, Сарік, що це дійсно болить. І що моторошно стає, коли на власні очі бачиш, що таке справжня війна. І що хочеться рвати й метати, аби не було цього у твоєму домі. Так? Але... Ну точно не треба брати на себе роль носія чужих фейків. Розумію, що й чому робить російська пропаганда, і чому вона тотально бреше. Але тебе не розумію абсолютно. Бо Україна ніколи й нікуди не постачала ніяких фосфорних бомб. Взагалі", - написав Зеленський.

Глава України ще раз нагадав, що такі "вкидання" з'являються не вперше і вони вигідні Росії.

"Чесно кажучи, мені особисто дуже шкода, що ти, людина, якій я відкрив двері свого дому і яка чудово знає мій внутрішній світ і мої цінності, так легко повівся на чужу пропаганду. Можна ж було запитати в мене особисто? Чи ні? Нам чудово відомо, хто і чому вкидає таку "інформацію". У нас вже є імунітет до всього цього. Є він і у Європи", - відповів Саріку Зеленський.

В кінці звернення Зеленський запитав у режисера, де він був у той час, коли війна прийшла в Україну і тут гинули діти.

"Де ж ти був, коли війна прийшла в Україну і коли гинули наші діти. Коли гинули громадяни України вірменського походження, а їх не один і не два, а десятки! Що особисто ти сказав тоді проти агресії? Нічого? Розумію. Тому що це була не твоя війна! А сьогодні стало страшно, тому що цей жах прийшов і в твій дім", - резюмував президент.

Як ми раніше писали, Зеленський оцінив роботу Конституційного суду.