Кто такой Сарик, которого отчихвостил Зеленский: пошляк и КВНщик-неудачник

Владимир Зеленский и Сарик Андреасян (коллаж: РБК-Украина)

Владимир Зеленский ответил армянскому режиссеру Сарику Андреасяну

Владимир Зеленский утром 3 ноября написал гневный пост, ответив на обвинения армянского режиссера Сарика Андреасяна в том, что Украина поставляла Азербайджану фосфорные бомбы во время войны в Нагорном Карабахе.

Почему Андреасян предъявил обвинения Киеву в помощи Азербайджану и что известно о режиссере - читайте в нашем материале.

В чем суть конфликта между Зеленским и Андреасяном

Так, Андреасян написал о том, что они с Зеленским знакомы много лет, Елена Зеленская готовила ему чай на кухне, а сам он звал когда-то Владимира играть в его фильме. Но теперь все изменилось, когда он увидел "обожженные взрывами фосфорных бомб тела армянских детей".

Армянский режиссер утверждает, что это Зеленский продал оружие "нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними".

Зеленский же ответил, что Сарик поверил фейкам об Украине, которая никому и никогда не поставляла фосфорные бомбы.

Кто такой Сарик Андреасян

Сарику Андреасяну 36 лет, он родился в Ереване и его называют российско-армянским кинорежиссером сценаристом, продюсером и актером КВН.

Во время учебы в университете играл в региональной лиге КВН в команде "Настоящие армяне", однако после того, как телевизионное творческое объединение "АМиК" узнало о том, что команда активно гастролирует и без юридического разрешения использует бренд "КВН", команда была не допущена к высшей лиге КВН. После переезда в Москву окончил "Мастерскую Юрия Грымова" по специальности "режиссер кино" и стал специализироваться на музыкальных видеоклипах и рекламе.

После учебы писал сценарии, в том числе для сериала "Не родись красивой" и в 2006 году получил возможность срежиссировать малобюджетный триллер "45 сантиметров" по собственному сценарию, но проект был остановлен во время съёмочного процесса из-за отсутствия денег. Снимал юмористические программы для телевидения, один видеоклип для начинающего исполнителя, пилотные серии для сериала, что так и не вышел в эфир.

В 2008 комедия Андреасяна "ЛОпуХИ" с известными КВНщиками стала довольно успешной и окупилась в прокате. Написал сценарий к фильму "Весенний перец", но съемки были приостановлены. Участвовал в качестве режиссера и сценариста в картине "Служебный роман. Наше время" (2011), где снялся Владимир Зеленский. Фильм получил в основном негативные отзывы в прессе.

Владимир Зеленский и Сарик Андреасян

В сентябре 2010 года основал кинокомпанию Enjoy Movies, после этого Андреасян стал не только режиссером и сценаристом своих фильмов, но и продюсером. Первым проектом стал кассово успешный фильм "Беременный". Но он получил в большинстве разгромные рецензии кинокритиков, посчитавших его плагиатом фильма Айвена Райтмана "Джуниор" 1994 года.

Компания Андреасяна сняла 15 фильмов в 2010-2013 годах. И лишь один из них - "Мамы" и его продолжение "С новым годом, мамы!" получил в основном высокие оценки. Причем Enjoy Movies стала довольно успешной и рентабельной на российском рынке.

В 2013-м объединился с мировыми киноделками, чтобы выйти на международный уровень. Их компания Glacier Films сняла в частности "Ограбление по-американски" с Эдрианом Броуди, Хейденом Кристенсеном, Джорданой Брюстер и рэпером Эйконом в главных ролях. Но фильм получил преимущественно негативные оценки критиков. Компания сняла еще несколько "средних фильмов". А вот амбициозный проект "Ограбление по-американски" в прокате провалился.

Осенью 2015 года прошли съемки фильма "Землетрясение". Российско-армянская лента была выдвинута на соискание премии "Оскар" от Армении, однако получила отказ по причине превалирующего российского вклада в производство фильма. При этом фильм высоко оценили критики.

А вот картина о советских супергероях "Защитники" 2015-го была разгромлена критиками, став четвертым самым худшим фильмом за всю историю наблюдения.

В июле 2017 года студия Enjoy Movies сообщила о намерении объявить себя банкротом, однако уже в августе отозвала заявление о банкротстве.

Многими критиками неоднократно отмечалось, что большинство комедий режиссера отличаются пошлым и довольно безвкусным юмором, а также посредственной игрой актеров, огромным количеством рекламы и некачественными сценариями.

Кроме того Андреасян известен неоднозначными высказываниями. В частности, он заявил, что Квентин Тарантино и братья Коэны делают "кино не зрительское", Вуди Аллен "прост как две копейки", картина "Королевство полной луны" Уэса Андерсона - "высшая степень дебилизма", фильмы российских режиссёров, получающие награды на международных фестивалях, являются "шнягой", а их создатели "свою страну пытаются выставить говном".

Напомним, что режиссер Сарик Андреасян недавно заявил, мол Киев продавал Азербайджану фосфорные бомбы во время военных действий в Нагорном Карабахе. В ответ Зеленский написал большой пост и сообщил, что Сарик поверил фейкам и Украина никогда и никому не поставляла фосфорных бомб.