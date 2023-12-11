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Санту Димопулос "заклевали" за ретрит на Бали, но певица "огрызнулась" в ответ (фото)

Певица выдала "размышления" о войне (фото: instagram.com/santadimopulos)
Автор: Полина Иваненко

Певица Санта Димопулос похвасталась отдыхом и ретритом на Бали. За это ее "заклевали" в комментариях, но артистка не стала молчать и "огрызнулась" в ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Димопулос в Instagram.

С чего все началось

Певица выложила новое фото, а в описании под ним рассказала о ретрите. Она отдыхала на островах и заявила, что ее жизнь разделилась на "до" и "после".

"На Бали я прилетела на ретрит, но открыла для себя целый новый мир, где все подчиняется другим законам, в синхронизации и любви. Невозможно рассказать, что я прожила за 5 дней трансформаций, это была целая жизнь", - написала Димопулос.

Кроме этого, она написала, что "многие иллюзии рассыпались, программы разрушены, боль отпущена". По словам Димопулос, у нее проявились "заложенные природой способности", за что она очень благодарна.

Димопулос на Бали (скриншот)

Как реагировала сеть

В комментариях некоторые украинцы не стали скрывать, что пост Димопулос их злит.

"Очередной публично красивый инстаграм, не запятнанный войной. Потому что война будет мешать фото из ретритов. Не знаю, как это оказалось в ленте. Жаль, что до сих пор куча людей ничего не понимает", - написала одна из фанаток.

В ответ на это Димопулос "огрызнулась". Она выдала "философские размышления" о войне.

"Война, в первую очередь, в душах людей, потому и происходит ужас на земле", - заявила певица.

Димопулос поссорилась с фанатами (скриншот)

Впрочем, это не остановило комментаторов. Впоследствии под фото Димопулос появилась мысль другого пользователя.

"Я ретриты проходила у бабушки в деревне. Там такая природа, овощи, сено... Но к сожалению в стране война и бомбят каждый день", - говорилось в комментарии.

Напомним, ранее уже стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям "взорвали" сеть необычной рождественской фотооткрыткой.

Кроме того, недавно мы сообщали, кем раньше работали Потап, Пивоваров и Остапчук.

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