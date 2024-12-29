Санта-Клаус не приходил: актер-военный вспомнил, как отмечал новогодние праздники на фронте

Так, по словам артиста, новогодние праздники у него проходили в тесном кругу побратимов, в блиндажах.

"Как-то как раз были на позиции. К нам не приходил ни Санта-Клаус, ни Святой Николай, но были в гостях дронщики, которые показывали новогодние фейерверки - охотились на вражеский танк, который успешно удалось уничтожить. Своеобразный вайб, но мне понравилось - пылало знатно", - рассказал Девизоров.

Также актер признался, как его изменила война. Звезда "Перших ластівок" говорит, что во время службы он смог адаптироваться к работе в команде и работать в тесном взаимодействии с побратимами, что помогло им успешно выполнять поставленные задачи.

Максим Девизоров (фото: instagram.com/devizorov)

После возвращения в Киев он долго привыкал к жизни без "выходов арты" и "приходов".

"Я достаточно гибкий, особенно если это касается вопроса работы в коллективе. К тому же мне очень повезло с командиром и побратимами. Мы всегда были готовы подставить друг другу плечо, вместе решали задачи, которые нам давали. Первые недели, когда вернулся в Киев, было даже неспокойно из-за того, что нет ни выходов арты, ни приходов. Там это уже настолько стало нормой, что чувствовал себя тревожно, когда не слышишь этого. Но пришлось привыкать к бесовским воздушным тревогам - вот такое разительное отличие", - рассказал Девизоров.

Боец также признался, что в начале службы переживал, как сохранить свою непосредственность, юмор и детскую наивность, которые помогают ему в профессии. Однако почувствовал, что смог сохранить эти черты и одновременно получил новый опыт, став свидетелем сложных и необычных ситуаций, которые значительно изменили его мировоззрение.

Максим Девизоров (фото: instagram.com/devizorov)

"Признаюсь откровенно: в начале службы я переживал, как бы не потерять свою какую-то детскую непосредственность - склонность к игре, шуткам, потому что это все очень помогает в профессии. И мне кажется, я не избавился от этого. А вместе с тем приобрел мощный опыт - слышал много историй, был свидетелем очень нетипичных ситуаций, которые сильно повлияли на мировосприятие", - подытожил актер.

Напомним, актер театра и кино Максим Девизоров в армии с первых дней полномасштабного вторжения - прошел и Донецкое, и Харьковское направление. Сейчас находится в Отделе Коммуникаций Командования Сил ТРО ВСУ, где вместе с командой создает документальные фильмы, сюжеты новостей о войне.

Сейчас понемногу возвращается к своей профессии - разово играет в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра, развивает Театр Ветеранов.