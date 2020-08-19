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Найшкідливіший літній напій, який ми часто даємо дітям

Автор: Styler

Вчені розповіли про шкідливість популярного літнього напою

Дослідники назвали вкрай шкідливий літній напій, який ми любимо давати дітям, та й самі часто не проти охолодитися в жарку погоду.

Йдеться про молочні коктейлі, які у великому асортименті пропонують численні кафе і ресторани.

Особливо шкідливим, на думку вчених з США, є коктейль з суміші молока, арахісового масла і шоколадного морозива. Про це пише dairynews.

Одна порція такого напою містить майже добову норму калорій для дорослої людини. Більш того, в такому коктейлі - в 3 рази перевищена добова норма жирів. Це шкідливо не тільки для фігури, але і для здоров'я.

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До того ж такі молочні коктейлі зазвичай продаються разом з різними стравами фастфуду - гамбургерами і картоплею фрі - і користуються великою популярністю.

Раніше вчені назвали алкогольний напій, який дуже корисний для кісток завдяки лише одному компоненту.

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